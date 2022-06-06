На реновацию «Белого дома» в Кыштыме выделили полмиллиарда рублей

Подрядчик должен завершить работы до осени 2024 года

В Кыштыме выбрали подрядчика для реновации единственного в Челябинской области дворцового комплекса — усадьбы «Белый дом». Жилое здание в стиле классицизма в 18 веке построил представитель известной в России династии заводчиков Демидовых. Памятник федерального значения будет реставрировать компания из Санкт-Петербурга. Работы обойдутся бюджету в 526 млн рублей. Нужно будет не просто привести исторический объект в порядок, но и приспособить его для современного использования. Например, в здании сделают буфет и научную библиотеку.

Восстанавливать главный корпус (бывший жилой дом усадьбы) кыштымского «Белого дома» будет компания «Синко» из Санкт-Петербурга. Она работала на нескольких исторических объектах в Санкт-Петербурге. Например, фирма реставрировала Ушаковскую больницу и казармы лейб-гвардии Драгунского полка в Петергофе. У организации есть действующая лицензия на сохранение объектов культурного наследия. Завершить работы нужно будет до 1 ноября 2024 года.

Проект реставрации и приспособления к современному использованию разрабатывался с 2020 года и под конец 2021-го прошел Главгосэкспертизу. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет снести все неисторические перегородки, заменить перекрытия на деревянные, в центральной части здания восстановят аутентичные каменные своды и лепные карнизы. Раньше на третьем этаже была открытая терраса с чугунными ограждениями. С нее можно было спуститься в сад по спиральной лестнице из чугуна (запечатлена на фото ниже). Все эти утраченные элементы нужно восстановить. Также в рамках реставрации вернут изначальный облик каминному и зеркальному залам, где проходили торжественные приемы.





Чтобы здание можно было приспособить под размещение музея, надо проложить новые сети электро- и водоснабжения, провести канализацию. Подрядчик заменит окна и двери, утеплит полы. Для маломобильных посетителей установят лифт. После реставрации в усадьбе разместят экспозицию Кыштымского историко-революционного музея, библиотеку, фондохранилище, буфет.





Архитектурный комплекс усадьбы Демидовых включает главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами. Здание, выполненное из дикого камня и кирпича, уже перестраивали в 1826 году. Наружную поверхность стен тогда покрыли известковой штукатуркой. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом». Усадьба Демидовых с самого начала ее основания была центром культурной и общественной жизни города. Там были музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения.