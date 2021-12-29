Для восстановления Белого дома в Челябинской области согласовали проектную документацию

Работы выполнила компания, которая лишила Немецкий квартал на ЧМЗ статуса памятника культурного значения

Разбираемся, во что превратится Белый дом и почему за этой историей нужно внимательно следить.







Для единственного на Южном Урале строения дворцовой эпохи — Белого дома семьи Демидовых в Кыштыме подготовили и согласовали проект реставрации и приспособления к современному использованию.

Напомним, много лет Белый дом был законсервирован для восстановления, средства на проект не могли найти ни в областном, ни в региональном бюджете. Пока в 2019 году на территории объекта федерального культурного наследия не побывал Алексей Текслер. Он инициировал разработку проекта реставрации и будет контролировать ход выполнения работ.

Государственная машина провернулась и усадьба Демидовых попала в нацпроект «Культура»: на восстановление главного дома, двух флигелей с башнями, сада, парка и ограды с воротами из регионального и федерального бюджетов в течение трех лет будут выделены порядка 800 миллионов рублей.

Господская усадьба, Белый дом, была построена еще в XVIII веке. В советские годы здание было культурным центром Кыштыма — тут хранились экспонаты местного музея, устраивались новогодние праздники. Во внутреннем дворе и близ крыльца проводились исторические балы и фотосессии. Дважды на территории усадьбы свои резиденции открывала Уральская биеннале современного искусства — под присмотром специалистов в помещениях устраивались инсталляции зарубежных художников. А теперь обещают создать самый красивый музей области.





«В этих стенах мы хотим разместить музейно-выставочный комплекс, фондохранилище, общественные креативные пространства. Хотелось бы, чтобы там также появились сувенирные лавочки, может быть, какое-нибудь кафе», — рассказывал заместитель губернатора Вадим Евдокимов во время рабочего визита в Кыштым.

Проект реставрации и приспособления к современному использованию разрабатывался с 2020 года и под конец 2021-го прошел ​​Главгосэкспертизу. Полный проект будет предоставлен комитетом по охране культурного наследия позже. А пока опубликована лишь пара эскизов.

Интересно, что работы по проекту велись компанией «Цера». Это научно-производственный центр, который плотно сотрудничает с Челябинском. В течение последних лет бюро выдало несколько экспертиз и заключений о спорных объектах культурного наследия города.





Так, эксперты компании дважды признавали архитектурный ансамбль Немецкого квартала на ЧМЗ не представляющим никакой культурно-исторической ценности. А еще именно этот центр посчитал, что установка памятника Александру II на Алом поле — не капитальное строительство, а вполне уместный мемориальный объект.

Любопытна и еще одна, теперь уже федеральная история, связанная с «Церой». Центр выиграл подряд на реставрацию единственного в России деревянного планетария, построенного в Пензе на заре прошлого века. По документам компания должна была бережно разобрать памятник деревянного зодчества, сохранить старые бревна, балки и элементы декора. Но общественники на видео сняли, как исторические стены крушат тяжелой техникой. В дело вмешался Минкульт РФ, и теперь в Пензе пытаются разобраться, насколько законно действовали рабочие «Церы».

Реконструкция Белого дома в Челябинской области стартует в 2022 году. Расчетный срок завершения работ — к 2025 году.