В Кыштыме благоустроят 12 территорий за 16,7 миллиона рублей

Все проекты предложили жители

В Кыштыме в этом году благоустроят 12 территорий, выбранных жителями. На работы городу выделят 16,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Инициативное бюджетирование — это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных местных вопросов.

В ноябре прошлого года жители предложили администрации 56 идей благоустройства общественных территорий. Это в два раза больше, чем годом ранее.

«Общая сумма для реализации инициатив по заявкам кыштымцев существенно превысила объемы финансирования, выделенные Кыштыму из областного бюджета на 2023 год. По итогам работы конкурсной комиссии финансовую поддержку получат 12 проектов — победители конкурсного отбора», — пояснили в городской администрации.

Сейчас эти 12 проектов проходят экспертную оценку, после которой объявят конкурс для определения подрядчиков. В мэрии заверили, что каждый этап работ будет проходить совместно с группами общественного контроля.

В числе прошедших отбор проектов — благоустройство привокзальной площади, территории ФАП поселка Слюдорудник и территории центральной детской библиотеки им. К. Чуковского.



Напомним, ранее стало известно, что в Копейске благоустроят 14 выбранных жителями территорий.

В 2023 году на программу инициативного бюджетирования в Челябинской области выделят 1,5 миллиарда рублей. Столько же выделялось в прошлом году.

