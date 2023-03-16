АО «Челябкоммунэнерго» объявило аукцион по поиску подрядчика для реконструкции системы теплоснабжения Кыштыма за 222,6 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
В документации к аукциону определен фронт работ: подрядчику требуется выполнить ремонт крыши и здания котельной по улице Ленина, 44а, наладить работу парового котла и сетевых насосов, реконструировать дымовую трубу котельной. Далее — обновить систему подготовки воды, теплосети и трубопровод к ним.
«Подрядчику необходимо выполнить проектно-изыскательские работы до 1 мая 2023 года, пройти госэкспертизу проверки достоверности сметной стоимости до 1 июня 2023 года. Произвести строительно-монтажные работы необходимо с 1 июня по 31 декабря 2023 года», — говорится в техзадании.
Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранить недостатки за собственный счет, составляет 120 месяцев. Заявки принимаются до 31 марта.