В Кыштыме отремонтируют систему теплоснабжения за 222 млн рублей

Подрядчик должен завершить работы до конца года

АО «Челябкоммунэнерго» объявило аукцион по поиску подрядчика для реконструкции системы теплоснабжения Кыштыма за 222,6 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В документации к аукциону определен фронт работ: подрядчику требуется выполнить ремонт крыши и здания котельной по улице Ленина, 44а, наладить работу парового котла и сетевых насосов, реконструировать дымовую трубу котельной. Далее — обновить систему подготовки воды, теплосети и трубопровод к ним.

«Подрядчику необходимо выполнить проектно-изыскательские работы до 1 мая 2023 года, пройти госэкспертизу проверки достоверности сметной стоимости до 1 июня 2023 года. Произвести строительно-монтажные работы необходимо с 1 июня по 31 декабря 2023 года», — говорится в техзадании.

Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранить недостатки за собственный счет, составляет 120 месяцев. Заявки принимаются до 31 марта.