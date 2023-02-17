Под Кыштымом отремонтируют детский лагерь «Волна»

Первый этап работ закончат к лету 2023 года

На благоустройство оздоровительного лагеря «Волна» в этом году выделили девять миллионов 900 тысяч рублей из местного и областного бюджетов. Работы начнутся во второй половине марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.



Проект уже подготовили, объявлен конкурс для подрядчиков. Администрация будет проверять ход работ каждую неделю.

Как отметила мэр города, полностью завершить ремонт к лету 2023 года не получится из-за начала оздоровительной кампании. Его продолжат в следующем году.