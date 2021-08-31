В Кыштыме проведут полную реновацию усадьбы Демидовых «Белый дом»

Капитальный ремонт объекта культурного наследия начнется в 2022 году

В 2022 году в Кыштыме начнется реконструкция усадьбы Демидовых «Белый дом». Как рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, это будет полная реновация объекта культурного наследия, сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-центре регионального правительства.

«В 2019 году я был в Кыштыме, мне показали „Белый дом“ — объект культурного наследия. Кстати, президенту России Владимиру Владимировичу Путину об этом объекте рассказывал, он и дал первое поручение, что позволило нам, после того как был сделан проект реконструкции, зайти в госпрограмму министерства культуры РФ, и вместе с Минкультом мы начнем со следующего года капитальный ремонт», — отметил Алексей Текслер.

Проводить полную реновацию усадьбы Демидовых, построенной еще в XVIII веке и включающей в себя главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами, будут в течение двух-трех лет. Средства на эти цели выделят как из регионального, так и из федерального бюджета.

«По сути, это полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания. Я дал поручение уже на этой неделе собрать всех наших ответственных от культуры, в том числе и общественников, для того, чтобы синхронизировать работу по созданию нового культурного объекта. И я сейчас говорю уже об учреждении, о пространстве, а не о здании. Коллеги сейчас начнут этим активно заниматься. Я рад, что эти планы реализуются, это важный объект культуры, и не только регионального, но и федерального значения»,— добавил губернатор.

Известно, что здание, выполненное из дикого камня и кирпича, уже перестраивали в 1826 году. Наружную поверхность стен покрыли известковой штукатуркой. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом».

Усадьба Демидовых с самого начала ее основания была центром культурной и общественной жизни города. Там были музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения. До сих пор «Белый дом» имеет уникальное значение как территория исторического центра.