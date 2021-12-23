Владельцы ТРК в Челябинске просят губернатора отменить QR-коды и обнулить налоги

Правительство региона прорабатывает новые меры поддержки и говорит о важности повышения уровня вакцинации до среднероссийских показателей

Коллективное обращение на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера направили собственники торгово-развлекательных комплексов Челябинска. Они просят отменить QR-коды для посетителей и предоставить комплексам несколько серьезных льгот. Документ есть в распоряжении ИА «Первое областное». Подписи под обращением поставили руководители торговых центров «Кольцо», «Космос», «Горки», «Урал», «Фиеста», «Фокус», «Радуга», «Родник», «Алмаз». Ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития Челябинской области. В ведомстве предоставили иные данные по выручке ТРК и напомнили, что только достижение необходимого уровня вакцинации приведет к отмене некоторых ограничений.

Владельцы ТРК и ТК в своем обращении к правительству региона сообщают, что по результатам мониторинга работы предприятий торговой недвижимости с 30 октября, когда установили вход по QR-коду, они выявили несколько негативных факторов. Отмечаются падение трафика в среднем на 40-50%, сокращение выручки арендаторов на 40-70% в зависимости от группы товаров. У представителей малого и среднего бизнеса, занимающих долю до 60% от общего числа арендаторов, зафиксировано уменьшение выручки на 70-80%. Эту категорию собственники ТРК называют самой уязвимой.

Еще одной проблемой является рост дебиторской задолженности арендаторов, «что неизбежно приведет к кассовым разрывам у собственников торговых центров и, как следствие, к неизбежности надлежащего и своевременного исполнения последними своих обязательств, в том числе налоговых». Кроме того, отмечается массовое обращение арендаторов о снижении арендной платы и предоставлении иных льготных условий, на что собственники вынуждены идти, а также ухудшение эмоционального фона посетителей, которые не хотят тратить деньги на товары, не являющиеся товарами первой необходимости.

«Данное решение (установить вход по QR-коду, — прим. ред.) действительно было оправдано сложной эпидемиологической обстановкой и острой необходимостью увеличить коллективный иммунитет населения, подстегнуть темпы вакцинации. Положительный эффект от дополнительных ограничений однозначно получен. Важно отметить, что торговые центры являются одними из наиболее эффективных предприятий в части соблюдения ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер, поскольку оснащены всем необходимым оборудованием и оперативно принимают организационные решения. Кроме того, управляющие компании организовали вакцинацию своих сотрудников и сотрудников арендодателей», — сказано в обращении собственников торговых центров.

Отмечая повышение расходов на организацию дополнительных постов охраны и привлечение сотрудников для проверки QR-кодов, а также на покупку специального оборудования, руководители говорят о том, что «экономическая ситуация в сфере торговой недвижимости становится катастрофической».

Собственники ТРК и ТК просят правительство региона отменить пропускную систему по QR-кодам, а также предоставить им несколько льгот — обнулить налог на имущество, земельный налог и арендные платежи с четвертого квартала 2021 года и на весь 2022-ой, субсидировать расходы на оплату коммунальных услуг. Еще одной просьбой является компенсация затрат на покупку оборудования для просмотра QR-кодов и на организацию дополнительных постов охраны. Кроме того, руководство торговых комплексов просит власти Челябинской области содействовать включению отрасли в перечень пострадавших от распространения COVID-19.

В министерстве экономического развития Челябинской области сообщили ИА «Первое областное», что по оперативной информации, имеющейся у ведомства, выручка арендаторов ТРК за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась в среднем от 14 до 40%, а по отношению к 11 месяцам 2020 года — от 14 до 53%.

«При введении ограничений по QR-кодам в ТРК в ноябре 2021 года (включая две недели нерабочих дней) в сравнении с ноябрем 2019 года выручка снизилась от 3 до 38%, по сравнению с ноябрем 2020 года — от 8 до 29%. По оценке министерства, в декабре ожидается, что ситуация стабилизируется за счет увеличения посетителей ТК и ТРК, имеющих QR-коды (это связано также с увеличением процента вакцинированных), и, как следствие, возможен рост выручки предприятий в связи с предпраздничными распродажами», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что на федеральном уровне для поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях действует программа «ФОТ 3.0», по которой можно получить льготный кредит по ставке 3% годовых. По состоянию на 20 декабря 2021 года банками одобрено 677 заявлений. Объем денежных средств по одобренным кредитам — 2 570,8 млн рублей, уже выдано 911,6 млн рублей. Доля выданных средств предприятиям общественного питания составляет 39,9%, парикмахерских и салонов красоты — 4%, кинотеатрам — 0,8%, уточнили в региональном Минэкономразвития. Субсидий от ФНС в размере одного МРОТ (12792 рублей) на одного занятого выдано на сумму 776 млн рублей. Выплаты сделаны по 17,5 тыс. заявлений. Заведения общепита получили 166 млн рублей (14,2%), парикмахерские и салоны красоты — 35 млн рублей (9,2%).

«Правительство Челябинской области совместно региональными отделениями деловых объединений и уполномоченным по правам предпринимателей в регионе продолжают второй год подряд оперативный мониторинг всех сфер экономической деятельности, в том числе для незамедлительного реагирования на изменения и принятия дополнительных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в той или иной сфере и нивелирование негативных последствий. Вопрос о дополнительных мерах поддержки в настоящее время прорабатывается. О результатах этой работы будет отдельное сообщение», — отметили в министерстве экономического развития Челябинской области.

Также в пресс-службе ведомстве подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах разная. В Челябинской области уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже не только среднероссийских показателей, но и соседних регионов. Снятие отдельных ограничений возможно только при достижении средних показателей по России.

Добавим, что ассоциация рестораторов Челябинска накануне прямой линии губернатора Алексея Текслера, которая состоялась 8 декабря, направляла коллективное обращение к губернатору с просьбами о смягчении противоэпидемического режима. Под письмом поставили подписи 1071 человек. Рестораторы утверждали, что посещаемость заведений общественного питания из-за ограничений снизилась на 80%. Во время общения с жителями региона Алексей Текслер затронул вопрос работы общепита. В итоге ресторанам, кафе и барам разрешили принимать гостей в ночное время, с 23:00 до 6:00. Несколько месяцев работа в эти часы была запрещена. Однако система проверки QR-кодов остается в силе.