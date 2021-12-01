Рядом с ЖК «Театральный» в Челябинске построят ТРК

Возвести объект планирует совладелец ТК «Европа-Азия»

Администрация Челябинска опубликовала на своем сайте постановление о проведении публичных слушаний по проекту строительства двухэтажных торгового и развлекательного комплексов на улице Героев Танкограда. Судя по публичной кадастровой карте, участок под застройку находится между новым ЖК «Театральный» (застройщик — «КПДиСК») и стройплощадкой соборной мечети. Разрешенное использование — для размещения торгового комплекса с парковкой открытого типа.





Инициатором публичных слушаний является компания «Азия-Запад». Она же значится собственником земельного участка площадью 10 тыс. кв. м, где планируется строительство комплексов. При этой у фирмы есть две территории по соседству — в ЖК и рядом с ним.

«Участок расположен на территории, для которой разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением администрации Челябинска в июне 2021 года. На участке расположены объекты торгового и развлекательного назначения с площадью застройки 786,1 квадратный метр каждый, итого — 1572,2 квадратных метра», — сказано в пояснительной записке к постановлению.





Публичные слушания по проекту, которые предусматривают получения разрешения на отклонение от предельно-допустимых параметров, назначены на 9 декабря. Несколькими днями ранее — 6 декабря — в Доме архитектора откроется экспозиция демонстрационных материалов.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Азия-Запад» принадлежит челябинскому предпринимателю Николаю Кичеджи. Также он является совладельцем нескольких производственных фирм, медицинского центра «Медеор». Предпринимателю на 50% принадлежит ООО «Кепяк», в собственности которого находится торговый комплекс «Европа-Азия» возле рынка «Восточный город». Остальные 50% фирмы находятся у его дочери Милены Денисенко (жена депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко, директора по развитию обувной компании «Юничел»). Также они совместно владеют ООО «Миленик» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Кроме того, считается, что Милене Денисенко принадлежит ТК «Курчатов». Попытка построить павильон возле этого торгового комплекса обернулась скандалом.

Ранее Николай Кичеджи был совладельцем фирмы «Тригор и К», которая будет проводить реновацию Каширинского рынка. Брат Николая Кичеджи Василий являлся гендиректором ЧТЗ, руководил Департаментом транспорта и связи Москвы, был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В июне этого года он открыл четырехзвездочный отель в центре северной столицы.