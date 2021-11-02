В челябинских ТРК количество посетителей сократилось на 50% из‑за допуска по QR‑кодам

Минэконом области проводит мониторинг по кассовым сборам для выработки мер поддержки

По предварительным оценкам, количество посетителей ТРК в Челябинской области сократилось на 50%. Ситуацию с падением трафика из-за ковид-ограничений и возможные меры поддержки малого бизнеса обсудили на пресс-конференции с участием представителей бизнеса и Минэкономразвития региона.

«Ограничительные мероприятия в Челябинской области из-за COVID-19 установлены не столь суровые, как в других регионах РФ, но мы понимаем, что макроэкономическая ситуация в целом не радужная: растет уровень инфляции, ключевая ставка, увеличиваются затраты по товарным цепочкам и по сырью. То падение спроса, которое наблюдается сегодня, прежде всего бьет по МСП», — говорит вице-председатель ЧРО «Опоры России» Алексей Ларин.

По его словам, в случае если сотрудники малого бизнеса заболевают — заменить их некому, но мы знаем, что после 11 декабря бизнес будет вынужден отстранять от работы всех невакцинированных. В этом случае МСП могут столкнуться с кадровой проблемой, поскольку замена или отстранение от работы сотрудников в некоторых случаях чреваты падением прибыли предприятия.

«В рамках программы ФОТ 3.0 у малого бизнеса есть возможность получить кредитные средства на льготных условиях, но в расчете не более 1 МРОТ на сотрудника. Предприниматели видят необходимость в увеличении этих лимитов хотя бы до уровня средней зарплаты по отраслям в регионе. Если говорить об ограничениях по доступу, то у арендаторов ТРК и управляющих компаний сегодня попросту отсутствует не столько техническая возможность, сколько полномочия по осуществлению этих проверок. По QR-кодам не все ясно и гладко. Мы надеемся на смещение акцентов с бизнеса по контролю за предоставлением QR-кодов», — говорит Алексей Ларин.

В Минэконом области сообщили о мониторинге ситуации в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии.

«Тот мягкий ограничительный режим работы, который обсуждается сегодня, только начал реализовываться, поэтому мы сейчас мониторим ситуацию относительно того, как меняется выручка на контрольно-кассовых аппаратах внутри тех сфер, в отношении которых действует Распоряжение № 146. Ситуацию мы мониторим не для того, чтобы фиксировать динамику, а чтобы оперативно с объединениями предпринимателей разработать и предложить те или иные меры поддержки бизнеса. Мы понимаем, что у ТРК основной сегмент выручки — арендная плата», — говорит министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.