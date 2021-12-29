Время на покупки и развлечения: как ТРК и магазины Челябинска работают в Новый год

31 декабря и 1 января торговые комплексы устроят сокращенные дни

Все ТРК Челябинска 31 декабря закроются раньше обычного. Дальше — по-разному. Например, у кого-то 1 января будет выходной, у кого-то — нет. При этом во все торговые комплексы попасть можно только с QR-кодом, даже если вы идете за продуктами или в кино. Различные места для развлечений и проведения досуга тоже скорректировали графики: у части организаций выходные, другие — открываются одними из первых после новогодней ночи. ИА «Первое областное» составило расписание работы крупных ТРК города, а также гипермаркетов и развлекательных заведений.

Покупки и отдых

ТРК «Родник» 31 декабря закроется в 18:00. В первый день нового 2022 года комплекс начнет работу с 14:00, а со 2 января вернется к обычному графику. Гипермаркет «Ашан» 31 декабря будет работать до 20:00, а 1 января откроется в 14:00. «Киномакс-Родник» 31 декабря показывает кино до 18:00. 1 января работает с 14:00. Строительный гипермаркет Castorama работает 31 декабря до 18:00, 1 января закрыт, а со 2 числа в обычном режиме.

Торговый город «Алмаз» в последний день года работает до 18:00. 1 января двери комплекса откроются в 14:00. Со 2 января ТГ будет работать по обычному графику. В гипермаркете «Лента» купить продукты и подарки можно до 22:00. 1 января магазин отроется в 10:00. «Мягкий кинотеатр» завершает сеансы 31 декабря в 20:00. 1 января откроется в 10:00. Гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен» принимает покупателей 31 декабря до 20:00. В первый день 2022 года закрыт, затем работает по обычному графику.

ТРК «Космос» в последний день 2021-го будет открыт до 18:00. 1 января — выходной день. Со 2 января комплекс работает по стандартному графику. Гипермаркет «Ашан» 31 декабря открыт до 20:00, а 1 января закрыт.

ТРК «Урал» 31 декабря прекратит работу в 18:00. В первый день нового года комплекс откроется в 14:00. Супермаркет «Магнит» будет работать 31 декабря до 22:00, а 1 января начнет принимать покупателей с 10:00. Кинотеатр «Киномакс-Урал» в последний день 2021-го работает примерно до 19:00. 1 января кинопоказы стартуют в 14:00.

Магазины в ТРЦ «Фокус» будут открыты 31 декабря до 20:00. Гипермаркет Spar работает до 21:00, «Мягкий кинотеатр», детский игровой центр Play и «Гастропарк» — то же до 20:00. 1 января гипермаркет, «Гастропарк» и Play работают с 12:00, кинотеатр — с 10:00. У магазинов выходной. 2 января посмотреть фильмы можно будет с 9 утра, поесть — с 10:00. С 3 января ТРЦ возвращается к обычному графику работы.





ТРК «Горки» закроется 31 декабря в 20:00. Гипермаркет «Лента» работает до 21:00, кинотеатр «Синема-парк» — примерно до 20:00. 1 января комплекс откроется в 14:00, гипермаркет и кинотеатр — в 10:00. Со 2 января ТРК работает в обычном режиме.

ТРК «Гагарин-Парк» 31 декабря работает до 14:00, а 1 и 2 января — выходные дни. С 3 января комплекс начнет работу в обычном графике. У развлекательного центра NikaLand 31 декабря выходной. 1 января работу начнут с 14:00, а со 2 января вернутся к обычному режиму. Исторический парк «Россия — моя история» 31 декабря, 1 и 2 января не работает. Выставки начнутся с 3 января.

Торговые комплексы «Фиеста» и «Радуга» 31 декабря работают до 19:00. 1 января откроются в 12:00. Со 2 января график стандартный.

ТК «Кольцо» 31 декабря работает до 19:00, а мебельный корпус закроется раньше — в 17:00. Spar будет открыт до 21:00. 1 января комплекс на выходном, кроме гипермаркета Spar (с 12 до 23 часов). 2 января будет закрыт только мебельный корпус.

ТК «Елки» 31 декабря будет открыт до 18:00. 1 января начнет работу в 13:00. Супермаркет «Перекресток» закроется 31 декабря в 22:00. В первый день 2022-го откроется в 13:00.

Гипермаркеты «Лента» в отдельно стоящих зданиях 31 декабря будут работать до 22:00. 1 января начнут принимать посетителей с 10:00.

Гипермаркеты и супермаркеты Spar 31 декабря открыты до 21:00, 1 января работают с 12:00 до 23:00.

«Теорема» 31 декабря работает до 22:00, 1 января — с 10:00 до 24:00, далее — как обычно.

Гипермаркеты «Магнит Семейный» все праздничные дни работают с 10:00 до 22:00.

Сеть «Красное & Белое» 31 декабря работает по обычному графику — до 22 часов. 1 января магазины открываются в 11:00.





Развлечения

КРК «Мегаполис» до 8 января работает по графику субботы — с 10:00 до 03:00. Тариф на развлекательные услуги и просмотр фильмов тоже субботний — повышенный. При этом 31 декабря «Мягкий кинотеатр» работает в сокращенном режиме — примерно до 18 часов. «Гастропарк» 31 декабря открыт до 18:00. 1 января работает с 14:00. Далее — с 12:00.

Кинотеатр «Знамя» на Кировке 31 декабря работает примерно до 18:00. 1 января старт киносеансов — в 12:00.

Фуд-маркет «Белый рынок» и на улице Тернопольской, 6, и в ТК «Елки» 31 декабря работает до 18:00, а 1 января закрыт. Со 2 января — в обычном режиме.

Челябинский зоопарк 31 декабря будет работать до 14:00. 1 января — выходной день, а со 2 января открыт по зимнему графику — с 10:00 до 18:00.

Ледовый дворец «Уральская молния» с 31 декабря по 2 января закрыт. Массовое катание на коньках с 3 по 9 января будет проходить с 12:00.

Каток в детском парке Терешковой 31 декабря будет открыт до 19:30. Катания 1 января начнутся в 14:00, со 2 января — в 12:00.

Аттракционы, лыжная база и каток в парке Гагарина 31 декабря и 1 января не работают. Принимать посетителей начнут со 2 января.

Исторический музей Южного Урала будет закрыт 31 декабря и 1 января. В новогодние выходные дни — со 2 по 9 января — работает с 11:00 до 19:00.

У музея изобразительных искусств 31 декабря, 1, 2 и 3 января — выходные. 4, 5, 7, 8 и 9 января выставочные залы работают с 10:00 до 18:00, 6 января — с 12:00 до 20:00.

Детский парк «Планета Смайлс» в ТРК «Куба» 31 декабря закроется в 18:00. 1 января работу начнут в 14:00. Далее — с 11:00.