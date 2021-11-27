В Челябинске штрафуют посетителей ТРК за отсутствие масок

За четыре дня полицейские проверили 572 магазина

92 челябинца были оштрафованы за отсутствие масок. Как сообщает администрация города, 572 магазина прошли проверку, было составлено 92 протокола на нарушителей.

По распоряжению главы города Натальи Котовой, с 22 по 25 ноября, сотрудники управления торговли совместно с сотрудниками полиции проверили наличие масок у посетителей ТРК и других крупных торговых точек Челябинска.

Кроме того, проводятся профилактические рейды по соблюдению масочного режима в общественном городском транспорте. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили: было проинспектировано 25 транспортных средств на проспекте Ленина, выявлено, что 50% пассажиров не используют средства индивидуальной защиты. Однако после профилактических лекций 95% пользователей общественного транспорта пользуются защитными масками, а также не выявлено нарушений среди водителей и кондукторов.

Администрация города напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности — необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать дистанцию и правила гигиены, а посещение ТРК возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Автор: Анастсаия Брюшенко