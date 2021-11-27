92 челябинца были оштрафованы за отсутствие масок. Как сообщает администрация города, 572 магазина прошли проверку, было составлено 92 протокола на нарушителей.
По распоряжению главы города Натальи Котовой, с 22 по 25 ноября, сотрудники управления торговли совместно с сотрудниками полиции проверили наличие масок у посетителей ТРК и других крупных торговых точек Челябинска.
Кроме того, проводятся профилактические рейды по соблюдению масочного режима в общественном городском транспорте. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили: было проинспектировано 25 транспортных средств на проспекте Ленина, выявлено, что 50% пассажиров не используют средства индивидуальной защиты. Однако после профилактических лекций 95% пользователей общественного транспорта пользуются защитными масками, а также не выявлено нарушений среди водителей и кондукторов.
Администрация города напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности — необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать дистанцию и правила гигиены, а посещение ТРК возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.
Автор: Анастсаия Брюшенко