Вдоль реки Ай в Саткинском районе обустроят экотропу

Маршрут сделает сплавы более удобными

В Саткинском районе Челябинской области уже этой осенью появится новая экологическая тропа. Ее обустроят на территории регионального памятника природы — реки Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. Протяженность маршрута под названием «Ай, горный сплав» составит 11 километров. Аукцион по выбору подрядчика для проведения работ в рамках первого этапа провело госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», следует из данных на сайте госзакупок.

Компания «Автогород» из Красноярска стала единственным участником и победителем конкурса. Контракт с ней заключат по начальной цене — 2,4 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области. Создание маршрута ведется по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Обустройство экологической тропы вдоль реки, где часто проводят сплавы, предусматривает установку нескольких видов объектов. В техническом задании перечислены шесть костровищ, 15 указателей, восемь аншлагов, четыре площадки, где разместят 12 мусорных контейнеров, пять туалетов и 35 скамеек. Проект разрабатывал саткинский Центр инвестиционного развития и предпринимательства.





Выполнить работу подрядчику нужно в короткий срок — до 27 сентября этого года. Гарантийный срок составляет два года.

В минувшие выходные в Еткульском районе открыли экологическую тропу «В гостях у соснового леса». Маршрут пролегает вдоль озера Боровушка, тропа рассчитана на туристов всех возрастов. Весной сообщалось о планах обустроить экотропы по Чебаркульскому бору и на гору Иремель.

По данным базы «СБИС», ООО «Автогород» зарегистрировано в Красноярске в 2019 году. Основная сфера деятельности — производство металлических изделий. В 2020 года чистая прибыль компании составляла 500 тыс. рублей. «Автогород» участвовал в 89 аукционах. Победителем был в 51 из них. Общая сумма выигранных контрактов — 40 млн рублей. В этом году компания побеждала в двух аукционах в Челябинской области — на обустройство экотропы «По следам метеорита» в Чебаркульском бору и поставку уличного игрового оборудования для детского сада № 74 в Магнитогорске. В декабре 2020 года получала два контракта на работы в нацпарке «Таганай» — на устройство деревянного настила тропы «На краю леса» и на изготовление и монтаж металлической смотровой площадки на туристической тропе на Большую каменную реку.