В Челябинской области появятся экотропы по Чебаркульскому бору и на гору Иремель

Всего в регионе планируется обустроить 40 маршрутов по памятникам природы

На Южном Урале в скором времени откроется новая экологическая тропа — в Чебаркульском бору и возле озера Чебаркуль, куда в 2013 году упал самый крупный осколок метеорита. Об этом рассказали во время онлайн-пресс-конференции, посвященной развитию экотуризма в Челябинской области.



«Чебаркульский бор — памятник природы, излюбленное место туристов. Это уникальный, древний бор, он похож на Челябинский городской и Каштакский. Метеорит, упавший в расположенное рядом с бором озеро Чебаркуль, — это точка притяжения для туристов. Сейчас там есть только дикий туризм. Поэтому планируется создание экологической тропы. Предполагается, что местные базы будут использовать тему метеорита», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По словам чиновника, в этом году проведут начальное благоустройство экотропы. Установят входные группы, лавочки, урны, также оборудуют смотровые площадки. В 2022 году все это дополнят другими конструкциями, в том числе информационными стендами, обозначат места для кемпинга, разведения костра и прогулок.

В этом году планируется приступить к обустройству еще одного маршрута — к Иремелю. Эта гора — священная для башкир, они активно ее посещают. Удобный подход к ней находится в Челябинской области. Маршрут под названием «Легенды и сказы Иремеля» будет начинаться в поселке Тюлюк. Также Виталий Безруков анонсировал создание экотропы в Еткульском бору. Этот памятник природы часто посещают жители ближайших поселений. Кроме того, есть проект организации маршрута от Чебаркульского бора до Аргазинского водохранилища через озера Тургояк и Большой Кисегач.

В ближайшие пять лет в Челябинской области появится 40 экологических троп, в том числе в Катав-Ивановском, Красноармейском, Верхнеуральском и Пластовском районах. Их созданием занимается министерство экологии региона по поручению губернатора Алексея Текслера. По словам Виталия Безрукова, основные цели обустройства экотроп — организация грамотного посещения туристами памятников природы, снижение антропогенной нагрузки на леса и озера, экологическое просвещение и стимулирование появления инфраструктуры (баз отдыха, кемпингов, кафе). Протяженность уже созданных маршрутов составляет 7 километров.