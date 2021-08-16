Подрядчик сорвал создание экотропы в нацпарке «Таганай»

Победитель аукциона не выполнил условия контракта

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от руководителя национального парка «Таганай» устранить нарушения закона при реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». Речь идет об изготовлении и установке настила — некапитального деревянного сооружения протяженностью 210 метров. Этот объект должен был стать частью создаваемой тропы на Большую каменную реку. Подрядчик не выполнил свою работу, а нацпарк перечислил ему деньги.

«ФГБУ „Национальный парк „Таганай“ по результатам проведенного электронного аукциона заключен государственный контракт с организацией на изготовление и установку настила — некапитального деревянного сооружения протяженностью 210 метров. На расчетный счет организации-подрядчика перечислен аванс в размере 30% от цены контракта. Установлено, что национальным парком „Таганай“ не осуществлялся надлежащий контроль за исполнением подрядчиком условий контракта, в связи с чем контракт не исполнен, изготовление и установка настила не произведена», — сообщили в пресс-службе Челябинской природоохранной прокуратуры.

По данным сайта госзакупок, аукцион на создание настила состоялся в октябре 2020 года. Победителем стало ООО «Парус» из Златоуста, снизившее цену контракта с начальной цены в 1,18 млн рублей до 770 тыс. рублей. Средства предоставляли из федерального бюджета. Согласно техническому заданию, 105 секций деревянного настила протяженностью 210 метров подрядчик должен был доставить в нацпарк до 31 марта этого года. Монтаж следовало выполнить до 30 июня.

По мнению надзорного ведомства, бездействие заказчика работ может привести к срыву благоустройства тропы на Большую каменную реку, что приведет к нарушению основных целей национального проекта «Экология» — сохранения биологического разнообразия и развития экологического туризма. Виновное должностное лицо «Таганая» уже привлекли к дисциплинарной ответственности.