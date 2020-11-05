Излюбленный маршрут сплавщиков вдоль реки Ай обеспечат инфраструктурой

Алексей Текслер на Совете по развитию деловой среды рассказал о начале разработки нового нацпроекта по туризму.

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В Челябинской области перспективным направлением считается туризм. Неспроста Златоуст, Миасс, Чебаркуль и ряд других территорий в год посещают тысячи туристов со всей России. При этом необходимая инфраструктура для людей слишком давно не обновлялась.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 5 ноября, провёл заседание рабочей группы Совета по улучшению деловой среды, на котором рассматривалось развитие горнозаводской зоны региона. В ходе заседания он заявил, что регион включился в разработку нового национального проекта, который будет посвящен туризму.

Глава региона отметил, что в первую очередь в настоящее время есть цель на создание в Челябинской области комплекса туристических троп.

«Система маршрутов свяжет местные курорты Тургояка, „Солнечную долину“ и национальный парк „Таганай“. Протяженность троп составит порядка 140 километров. Проект, с одной стороны, снимет туристическую нагрузку с озера Тургояк (возможность пешего, велосипедного, лыжного туризма отвлечёт людей от берега озера), с другой — увеличит туристический поток», — рассказали в правительстве Челябинской области.

Алексей Текслер по итогам заседания рабочей группы поставил задачу обеспечить необходимую инфраструктуру для реализации грядущих инвестиционных проектов.

«Объединение рекреационного туристического потенциала Златоуста, Миасса, Чебаркуля и ряда других территорий является крайне перспективным направлением развития туризма. Задачи, которые ставит государство, — это помочь с базовой инфраструктурой. Это то, на что нужно обратить основное внимание в рамках развития этой территории. И, конечно, привлечь частную инициативу, без инвестиций развитие этого потенциала невозможно», — отметил глава региона.

Помимо этого, губернатор поставил задачу по развитию инфраструктуры вдоль маршрута сплава по реке Ай в Саткинском районе. По словам Алексея Текслера, там ничего не менялось ещё с советских времён.

«Мы знаем, какой популярностью среди туристов, причём с советского времени, пользуется это направление. Если откровенно говорить, то с советского времени вся инфраструктура осталась той же самой. Это никуда не годится. Когда мы в Сатке были в последний раз, в том числе и с журналистами, этот вопрос поднимали. Коллеги, в этой части необходимо навести порядок. Вдоль всего маршрута необходимо инфраструктуру организовать», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер напомнил, что потенциал у этих территорий — колоссальный. Ведь про эти места знают во всём мире, особенно после проведения соревнований по зимним видам спорта на территории «Солнечной долины».