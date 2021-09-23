Более 7 млн рублей потратят на создание туристических троп в долине реки Ай

Маршруты обустроят в этом году

Отсыпкой существующих грунтовых дорог для создания на них троп туристических маршрутов в долине реки Ай в Саткинском районе займется компания «Дорстройтранс». Она победила в аукционе госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Организация предложила выполнить работы за 7 млн 412,4 тыс. рублей при начальной цене контракта 7 млн 449,6 тыс. рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.





Отметим, что отсыпка грунтовых дорог является одним из этапов создания экологической тропы. Ее обустроят на территории регионального памятника природы — реки Ай от устья реки Бейды до деревни Сикиязтамак. Протяженность маршрута под названием «Ай — горный сплав» составит 11 километров. Создание объекта ведется по распоряжению губернатора Алексея Текслера. В августе выбрали подрядчика для установки костровищ, указателей, аншлагов, площадок для мусорных контейнеров, туалетов и скамеек.





В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить три тропы — на Майскую поляну в Айской долине (длина 3,4 км, средняя ширина 4,5 м), к пещере Кургазак (длина 0,3 км, средняя ширина 3 м), на Айские притесы (длина 1,5 км, средняя ширина 3,5 м). В работе задействуют автогрейдер и каток. Тропы должны появиться до 15 ноября текущего года. Гарантийный срок на отсыпанные тропы составляет 2 года после приемки заказчиком.





ООО «Дорстройтранс» (ДСТ), по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Челябинске в апреле 2021 года. Работает в статусе микропредприятия (аукцион на отсыпку дорог проводился для представителей малого бизнеса и некоммерческих организаций). Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания успела поучаствовать в четырех аукционах. Победила в двух торгах, но контракты заключены по трем заказам (в том числе на экотопы вдоль реки Ай). Ранее «Дорстройтранс» сделал экологическую тропу в Еткульском бору и отремонтировал помещения в здании Законодательного собрания Челябинской области (этот конкурс выигрывал ИП, но он отказался от работы). Исполнение контракта по ремонту квартиры для нужд УФССП, где компания побеждала, было прекращено по соглашению сторон.