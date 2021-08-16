В Еткульском районе открыли новую экологическую тропу вдоль озера

Работы выполняли по национальному проекту «Экология»

Еткульский район обзавелся экологической тропой «В гостях у соснового леса». Ее открытие состоялось в минувшие выходные. Маршрут пролегает вдоль озера Боровушка, тропа рассчитана на туристов всех возрастов, сообщили в региональном Минэкологии.

Следуя по тропе, можно увидеть обитателей Еткульского бора. Птиц, плавающих в озере, разрешается кормить. На протяжении всего маршрута туриста сопровождают щиты с информацией о Боровушке и Еткульском боре. По пути также организованы места отдыха: беседки и антивандальные лавочки из переработанного пластика с видом на лесные пейзажи.

«Еткульский бор объявлен памятником природы еще в 1969 году. Это очень важный для региона лесной массив естественного происхождения. И его сохранение — одна из важнейших задач. Создание экологической тропы позволит организовать туристический поток и снизить нагрузку на реликтовый бор», — отметил и.о. директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов.

Первооткрывателями экологической тропы стали жители Еткуля и волонтеры общественного объединения «ЭкоДозор-74». Перед торжественным открытием они провели субботник, за полтора часа собрав более 300 кг бытового мусора.

«Еткульский бор — один из немногих памятников природы, на территорию которого разрешается заезд на автомобилях. Поскольку дикий туризм с неорганизованными кострами и стоянками несет большую угрозу для реликтового бора, в ближайшее время мы пересмотрим условия посещения памятника природы. Планируем ввести запрет на парковку транспорта, также рассматриваем вопрос и по ограничениям в части размещения палаток на территории памятника природы. Хотим привлечь действующих на этой территории арендаторов для дальнейшего благоустройства тропы, очистки леса от валежника и очистки самого водоема», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Развитие особо охраняемых природных территорий — одно из перспективных направлений в регионе. При поддержке правительства Челябинской области с 2017 года обустроено семь экологических троп с базовой туристской инфраструктурой на особо охраняемых природных территориях. Новая тропа в Еткульском районе стала восьмой.

Уже сейчас запланировано еще несколько проектов: в сентябре откроется экологическая тропа «По следам метеорита» со смотровой площадкой на месте, куда упал метеорит в Чебаркульском районе, а также завершится первый этап благоустройства территории сплавов на реке Ай в Саткинском районе.