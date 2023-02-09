В Сосновском районе автомобильный мост через реку Зюзелгу построят к декабрю 2023 года

Жители деревни Заварухино много лет ждут качественный путепровод

Аукцион на строительство автомобильного моста через реку Зюзелгу в деревне Заварухино проводит администрация Сосновского района. Начальная цена контракта составляет 93,6 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Итоги конкурса подведут 20 февраля. Построить мост нужно будет до 30 ноября этого года.

«Строительство ведется в одну очередь. Общая продолжительность строительства — 9 месяцев, включая подготовительный период 1 месяц»,— отмечается в техническом задании.





Место строительства нового моста через реку Зюзелгу

Жители Заварухино в апреле 2021 года записывали видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Они жаловались, что с наступлением весны, в паводок, к ним не могут проехать машины скорой помощи и пожарные. Единственный в деревне мост, как и дороги, уходит под воду. В проблему вмешивалась прокуратура Сосновского района. После, в июле 2021-го, Сосновский районный суд обязал местную администрацию решить вопрос о строительстве автодороги и моста через речку Зюзелгу.

В марте 2022 года администрация Сосновского района на аукционе выбрала компанию для разработки проекта строительства моста. Документы подготовило конструкторское бюро «Форум». Ему заплатили 1,9 млн рублей. В декабре 2022-го проект получил положительное заключение госэкспертизы Челябинской области.





Такой мост пока что соединяет деревню с внешним миром. Фото администрации Сосновского района

Согласно документации, мост будет двухполосным. Он запроектирован из сборно-монолитного железобетона. Вид покрытия — асфальтобетон. Длина моста — почти 34 метра, а ширина — чуть более 14 метров. Ширина полосы движения — 3,5 метра. Подрядчик, кроме строительства путепровода, обустроит на нем тротуары шириной 1,5 метра, установит фонари, ограждения и дорожные знаки.