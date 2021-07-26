Суд обязал власти Сосновского района восстановить тонущий в паводок мост

После обращения жителей деревни Заварухино к губернатору в вопрос с местной переправой вмешалась прокуратура

Сосновский районный суд обязал местную администрацию решить вопрос о строительстве автодороги и моста через речку Зюзелгу. Вопрос был поднят жителями деревни Заварухино, затем в ситуацию вмешалась прокуратура, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе надзорного органа Челябинской области.



Прокуратура Сосновского района провела проверку ситуации с мостом между деревней Заварухино и поселком Есаульским после обращения жителей деревни к губернатору Алексею Текслеру. Напомним, в апреле 2021 года на странице сообщества «Текслер, помоги!» в соцсети «Вконтакте» жители Заварухино жаловались на то, что каждую весну в паводок они оказываются отрезаны от внешнего мира. Паводковые воды регулярно затапливают местные дороги, мост и поля. Заварухинцы также утверждали, что администрация муниципалитета постоянно затягивает вопрос с подготовкой документации по строительству новых дорог и моста через Зюзелгу.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка установила, что весной 2021 года уровень воды в Зюзелге действительно поднялся настолько, что произошел перелив через насыпную дорогу в районе железобетонного моста между Заварухино и Есаульским. Между тем этот мост — единственная транспортная ниточка, связывающая жителей деревни с другими населенными пунктами, так что в случае ее перекрытия под угрозой окажется жизнеобеспечение всего Заварухино. Главе района Евгению Ваганову прокуратурой было внесено представление с требованием немедленно решить вопрос с дорогой и мостом. А поскольку реакции со стороны муниципалитета не последовало, прокурор района обратился в суд. В результате на местные власти были возложены обязанности построить автодорогу от Заварухино до Есаульского, оборудовать переправу через Зюзелгу и мост, связывающий деревню и поселок.