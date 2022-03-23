В Сосновском районе разработают проект реконструкции моста через реку Зюзелгу

Жители Заварухино многие годы жаловались на изолированность деревни во время паводка

В деревне Заварухино Сосновского района определили подрядчика, который подготовит проект и составит сметную документацию для строительства автомобильного места через реку Зюзелгу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

На аукцион, объявленный 2 марта, заявились две компании. Первоначальная цена контракта составляла почти 2,2 миллиона рублей, но одна из компаний — ООО «Специализированное конструкторское бюро „ФОРУМ“» — предложила выполнить работы за 1,9 миллиона рублей. Она и была выбрана победителем.

В апреле 2021 года жители деревни Заварухино записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру, в котором пожаловались на то, что каждый год паводок отрезает их от соседних поселков, дороги размывает и проехать по ним не могут ни экстренные службы, ни сами жители.

Летом прошлого года Сосновский районный суд обязал местную администрацию построить автодорогу от Заварухино до Есаульского и мост через реку Зюзелгу, связывающий деревню и поселок.