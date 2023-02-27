В Челябинске реконструируют путепровод по улице Шагольской

Мост был открыт незаконно

После 2024 года в Челябинске отремонтируют мост через железнодорожные пути, соединяющий северо-запад города с микрорайонами Шагол и ЧВААКУШ. Путепровод ввели в эксплуатацию без разрешительных документов в июле 2011 года, а в прошлом году его на баланс взяла администрация Челябинска. Перед началом ремонта нужно подготовить проектную документацию. Ее разработку заказал комитет дорожного хозяйства. Максимальная стоимость контракта с подрядной организацией — 17,3 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«Цель и задачи проектирования: реконструкция путепровода с прилегающими автомобильными дорогами в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов»,— отмечается в техническом задании.





Участок будущего ремонта; схема из технического задания

В зону ремонта попадет большой участок дороги — от развязки на перекрестке улиц Посадской и Профессора Благих и до улицы Шагольской. На составление проектной документации подрядчику дадут много времени — до конца 2024 года. В материалах нужно будет предусмотреть число полос движения и их ширину. Кроме того, проектировщики определят вид покрытия тротуаров и велодорожки, а также нужно ли устанавливать, и какой, бортовой камень.

Некоторые параметры обновленного моста длиной почти 127 метров уже известны. Пешеходная часть тротуара будет шириной не менее трех метров, и велодорожка — не менее двух метров. Проезжую часть сделают из асфальтобетона. На отремонтированном мосту установят новое наружное освещение, обустроят дождевую канализацию. Кроме того, после реконструкции проведут озеленение прилегающей территории.