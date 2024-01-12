В Минсельхозе Челябинской области сообщили о снижении цен на яйца у производителей

Это связано с падением спроса на продукцию птицеводства

В Челябинске стали дешеветь куриные яйца. Как сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе регионального Минсельхоза, после новогодних праздников отмечается незначительное снижение спроса на продукцию птицеводства, в результате и цены производителей пошли вниз.

«За последние две недели птицефабрики снизили стоимость куриных яиц на 14—15% в зависимости от категории. Средняя стоимость десятка куриных яиц в торговых сетях на 10 января установилась на уровне 126,87 рубля, но в продаже уже появились яйца по 89,9 рубля за 10 штук»,— уточнили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в Челябинской области в январе 2023 года десяток яиц стоил 79 рублей. К августу цена снизилась до 74 рублей, однако уже с сентября стоимость продукции пошла вверх и в ноябре достигла 108 рублей. 18 декабря упаковку из 10 штук в одной из торговых сетей Челябинска можно было приобрести за 169,99 рубля.



Мы посмотрели стоимость продукции на сайтах популярных торговых сетей. Так, 12 января этого года на портале одного из магазинов десяток яиц категории С0 продают за 129 рублей. На сайте другого супермаркета яйца категории С0 по карте клиента предлагают приобрести за 164 рубля, а категории С2 — за 119 рублей.

Напомним, 5 декабря во время прямой линии глава региона Алексей Текслер сообщил, что продукция подорожала по всей стране после остановки нескольких птицефабрик (не в Челябинской области) из-за вспышки куриных заболеваний на них. Стоимостью популярного продукта заинтересовалась ФАС России.

8 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов России проверить производителей куриных яиц и розничных продавцов из-за роста цен на продукцию.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что будет расширен импорт куриного яйца, чтобы компенсировать его дефицит на рынке и тем самым остановить рост цен.

В конце декабря Россельхознадзор РФ сообщил, что в страну завезли яйца из Азербайджана. Первая партия составила 36 тонн (612 тысяч штук), вторая — 18 тонн (306 тысяч штук).

Отметим, правительство поддержало инициативу об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца. Тарифная льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ввезти в Россию можно будет 1,2 миллиарда яиц.