Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на яйца в течение месяца

Востребованный продукт перестанет дорожать благодаря нескольким мерам

Министерство сельского хозяйства России ожидает, что цены на яйца стабилизируются в течение месяца. Этому поспособствуют поставки из заграницы и обнуление пошлин на импортную продукцию. Об этом пишут «РИА Новости».

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики»,— сообщили в Минсельхозе России.

По обнуленным пошлинам в Россию в период с 1 января по 30 июня 2024 года могут поставить 1,2 миллиарда яиц. Решение об этом было принято правительством страны как оперативная мера для насыщения продукцией внутреннего рынка. Переговоры по поставкам ведутся с другими дружественными странами, отмечают в Минсельхозе.

Вопрос о ценах на яйца прозвучал на прямой линии президента РФ Владимира Путина. Глава государства считает, что проблемы удалось бы избежать, если бы федеральное правительство вовремя расширило импорт яиц из-за рубежа. Поэтому принято решение о дополнительном ввозе этой продукции из стран ЕврАзЭС.

ИА «Первое областное» уже писало о причинах подорожания яиц — это рост издержек производителей на фоне повышения курса доллара. В Челябинской области для снижения цен на яйца планируется увеличить их выпуск.



По данным Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали на 36,5%, а в ноябре рост цен ускорился до 15,1% с 13,1% в октябре. В Челябинской области в начале года десяток яиц стоил 79 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В октябре цена выросла до 95 рублей. В начале декабря десяток яиц стоил и 109 рублей, и 163 рубля в зависимости от магазина.