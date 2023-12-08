Генпрокурор РФ поручил проверить производителей из‑за роста цен на яйца

В магазинах Челябинска стоимость десятка яиц достигает 163 рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить производителей куриных яиц и розничных продавцов из-за роста цен на продукцию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В магазинах Челябинска стоимость коробки с десятком яиц категории достигает 163 рублей.



«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — сказали в пресс-службе.

По итогам проверок примут меры реагирования для защиты прав россиян от необоснованного роста цен.

В Челябинской области в начале этого года десяток куриных яиц стоил 79 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). К августу цена снизилась до 74 рублей, однако уже в октябре выросла до 95 рублей. На сегодняшний день, 8 декабря, согласно информации с сайтов популярных торговых сетей, продукцию можно приобрести и за 109 рублей, и за 163 рубля.

В ноябре ФАС России инициировала проверку ценообразования продукции производителей. Одна из птицефабрик Челябинской области объяснила повышение цен увеличением затрат и себестоимости производства куриного яйца из-за курса доллара.



«Причины роста себестоимости яиц носят объективный характер и связаны с ростом затрат производителей. Стоимость яйца привязана к курсу доллара, поскольку более 80% на птицефабриках — импортное оборудование, которое закупалось еще 10—15 лет назад. Мы закупаем импортные ветпрепараты и витамины, стоимость которых установлена в долларах, а не рублях. Также одним из ключевых факторов удорожания яиц в этом году стало увеличение фонда оплаты труда», — пояснял руководитель ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

Он добавил, что в октябре из-за птичьего гриппа несколько птицефабрик, поставляющих яйцо на рынок Челябинской области, прекратили отгрузки из-за карантина.

В Минсельхозе Челябинской области сообщали, что подорожание яиц вызвано сезонным фактором — значительными колебаниями внутреннего спроса, а также связано с экономическими условиями работы птицефабрик яичного направления, в частности ростом затрат на перевозку продукции, на энергетику и модернизацию производства.

Вопрос о росте стоимости яиц в регионе задавали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии. Глава региона сообщал, что яйца подорожали по всей стране после остановки нескольких птицефабрик (не в Челябинской области) из-за вспышки куриных заболеваний на них.

«Было даже поручение президента о запрете на вывоз яйца из страны. И я знаю, что ФАС России сейчас проводит проверки по этой теме», — прокомментировал губернатор.

Добавим, в следующем году в Челябинской области завершится реконструкция производства на одной из крупнейших птицефабрик региона. За счет этого в регионе увеличится производство куриного яйца и снизится стоимость этого продукта.