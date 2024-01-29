Специалисты КСП проверят фермеров и Минсельхоз Челябинской области

В рамках плановых мероприятий ревизоры изучат целевое использование бюджетных денег

Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к плановой проверке регионального Минсельхоза и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они изучат использование бюджетных денег, направленных на развитие и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе КСП области.



Ревизоры изучат соблюдение требований бюджетного законодательства, достижение целевых показателей госпрограммы региона «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».

«В программу мероприятий включена проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным производителям в форме субсидий», — добавили в пресс-службе КСП Челябинской области.

В 2023 году объем проверяемых средств составил 368 миллионов рублей.