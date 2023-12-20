В Россию ввезли первую партию яиц из Азербайджана

В стране принимают меры для стабилизации цен на продукцию

В Россию завезли 36 тонн или 612 тысяч яиц из Азербайджана для дальнейшей их реализации в нашей стране, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РФ. Он проконтролировал первые поставки продукции через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Ранее в Минсельхозе отмечали, что импортная продукция поспособствует стабилизации цен.



В России, в том числе и на Южном Урале, выросла стоимость куриных яиц. Например, 18 декабря упаковку из 10 штук в одной из торговых сетей Челябинска можно было приобрести за 169,99 рубля. 5 декабря во время прямой линии глава региона Алексей Текслер сообщил, что продукция подорожала по всей стране после остановки нескольких птицефабрик (не в Челябинской области) из-за вспышки куриных заболеваний на них. Стоимостью популярного продукта заинтересовалась ФАС России.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что будет расширен импорт куриного яйца, чтобы компенсировать его дефицит на рынке и тем самым остановить рост цен.

Правительство поддержало инициативу об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур. Тарифная льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ввезти в Россию можно будет 1,2 миллиарда яиц.

«Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Как сообщал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана. Ожидается, что цены на яйца снизятся после Нового года.

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — заявил ТАСС зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Такой же прогноз давал Минсельхоз РФ.