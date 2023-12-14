В России увеличат импорт куриных яиц для стабилизации цен на эту продукцию

Поставки планируются из стран ЕврАзЭС

Россия расширит импорт куриного яйца, чтобы компенсировать его дефицит на рынке и тем остановить рост цен. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава государства отметил, что за последнее время куриное яйцо подорожало в России на 40%, а где-то и больше. Президент связал это с ростом доходов россиян: по его словам, жители страны могут больше себе позволить, спрос на яйцо вырос, а производство — нет.

Путин считает, что проблемы бы не возникло, если бы федеральное правительство вовремя расширило импорт яиц из-за рубежа. Сейчас приняты решения о дополнительном ввозе яиц из стран ЕврАзЭС.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — заверил Владимир Путин.

Напомним, что ранее вопрос о ценах на яйца жители Челябинской области задали губернатору Алексею Текслеру во время прямой линии 5 декабря. Решить проблему на уровне региона планируют путем реконструкции производства на одной из птицефабрик. За счет этого в регионе увеличится производство куриного яйца и снизится стоимость этого продукта.