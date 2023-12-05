Челябинская область нарастит производство куриных яиц для снижения их стоимости

Жители региона жалуются на подорожание продуктов

В следующем году в Челябинской области завершится реконструкция производства на одной из крупнейших птицефабрик региона. За счет этого в регионе увеличится производство куриного яйца и снизится стоимость этого продукта. Об этом сегодня, 5 декабря, во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером сообщил областной министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Реплика главы Минсельхоза прозвучала в связи с жалобой одной из жительниц на подорожание продуктов питания — в первую очередь яиц и макарон. Алексей Текслер пояснил, что яйца подорожали по всей стране после остановки нескольких птицефабрик (не в Челябинской области) из-за вспышки куриных заболеваний на них.

«Было даже поручение президента о запрете на вывоз яйца из страны. И я знаю, что ФАС России сейчас проводит проверки по этой теме», — прокомментировал губернатор.

Алексей Текслер пригласил Алексея Кобылина подключиться к ответу на вопрос. Помимо ситуации с яйцами глава Минсельхоза прокомментировал подорожание макарон. По его словам, себестоимость производства и, соответственно, отпускная цена на эту продукцию выросла из-за роста издержек, которые несут производители в связи с привлечением дополнительной рабочей силы и повышением зарплат.

Кобылин добавил, что работающие в Челябинской области розничные сети ввели перекрестное субсидирование, чтобы наценки на яйца и макароны были минимальными и не превышали 5%. Алексей Текслер, в свою очередь, предложил Минсельхозу и ФАС проработать с ретейлерами вопрос о проведении специальных акций по снижению наценок на отдельные категории товаров.

«Есть хорошая практика (она даже у нас в регионе в отдельных сетях применяется), когда сети инициативно гарантируют либо минимальную, либо даже отрицательную наценку в случае дефицитных периодов на ту или иную номенклатуру. Я это полностью поддерживаю», — сказал губернатор.

Напомним, что ранее ИА «Первое областное» выяснило, что цены на яйца растут из-за роста расходов производителей на ветпрепараты, ГСМ, запчасти.