На северо-западе Челябинска отремонтируют дороги по требованию прокурора

На просадки, трещины и выбоины пожаловались жители

В Челябинске прокурор добился удовлетворения иска о ремонте городских дорог. Жители улиц Городской и Шершневской написали коллективное обращение в прокуратуру Курчатовского района о состоянии ближайших дорог. Проверка подтвердила жалобы горожан, и суд обязал городской КДХ устранить все замечания надзорного органа, сообщает прокуратура области.

В Курчатовском районе жители двух улиц сделали коллективное обращение в прокуратуру. Они пожаловались на просадку, трещины и выбоины на дорог вдоль улиц Городской и Шершневской. Представители прокуратуры вместе с сотрудниками ГИБДД проверили состояние проезжей части и исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

«В ходе проверки выявлены дефекты покрытия проезжей части в виде просадок, трещин и выбоин. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации г. Челябинска, комитету дорожного хозяйства города о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения», — сообщает подробности пресс-служба региональной прокуратуры.

Решением Советского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.