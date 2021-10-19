На северо-западе Челябинска завершили строительство дороги к жилому микрорайону

Светофоры включат в тестовом режиме

В Челябинске завершаются работы по проспекту Героя России Е. Н. Родионова. В связи с этим будет изменена схема движения на участке от улицы Татищева до Академика Макеева. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

«Подрядной организацией Комитета дорожного хозяйства города Челябинска ООО „Урал-Сервис-Групп“ будет изменена схема движения на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева. Также в тестовом режиме будут включены светофорные объекты. При движении на указанном участке просим автовладельцев быть внимательными!» — говорится в сообщении.

Напомним, улица была запроектирована компанией «Легион» при возведении жилого квартала, что позволило внести ее в программу «Жилье» и получить федеральное финансирование. Была обустроена сама проезжая часть и прилегающие тротуары, появились газоны, а также деревья. Светофоры и остановки возвели на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева. Ранее Алексей Текслер побывал в новом микрорайоне на улице Героя России Родионова.