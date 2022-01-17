В Челябинске создадут регламент применения реагентов на дорогах города

Поручение дала мэр Наталья Котова

После многочисленных жалоб жителей Челябинска на обработку дорог реагентами глава города Наталья Котова предложила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову сделать еще один регламент применения спецсредств. Соответствующее поручение мэр озвучила на аппаратном совещании 17 декабря.

«Есть предложение сделать регламент дорог и опубликовать его на сайте, с которым люди будут знакомиться. То есть когда применяют реагенты, уже такой регламент есть, что это особо опасные участки. А когда мы начинаем применять реагенты в связи с колейностью — у нас этой информации нет. На мой взгляд, лучше сделать регламент, в соответствии с которым и будет это применение»,— сказала Наталья Котова.

По ее словам, эту информацию по-прежнему необходимо будет распространять в СМИ, однако не помешает регламент, где все будет пошагово расписано.

«Вы здесь совершенно правы, отработаем регламент в соответствии с ГОСТом и национальными программами, которые приняты для содержания автомобильных дорог в городах»,— ответил Андрей Ксензов.

Напомним, в минувшие выходные подрядчики засыпали дороги реагентами, чем вызвали негодование граждан. Отчитала Ксензова и мэр города.