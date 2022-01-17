После многочисленных жалоб жителей Челябинска на обработку дорог реагентами глава города Наталья Котова предложила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову сделать еще один регламент применения спецсредств. Соответствующее поручение мэр озвучила на аппаратном совещании 17 декабря.
«Есть предложение сделать регламент дорог и опубликовать его на сайте, с которым люди будут знакомиться. То есть когда применяют реагенты, уже такой регламент есть, что это особо опасные участки. А когда мы начинаем применять реагенты в связи с колейностью — у нас этой информации нет. На мой взгляд, лучше сделать регламент, в соответствии с которым и будет это применение»,— сказала Наталья Котова.
По ее словам, эту информацию по-прежнему необходимо будет распространять в СМИ, однако не помешает регламент, где все будет пошагово расписано.
«Вы здесь совершенно правы, отработаем регламент в соответствии с ГОСТом и национальными программами, которые приняты для содержания автомобильных дорог в городах»,— ответил Андрей Ксензов.
Напомним, в минувшие выходные подрядчики засыпали дороги реагентами, чем вызвали негодование граждан. Отчитала Ксензова и мэр города.