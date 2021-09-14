В Челябинской области восстановят права почти 2,5 тысячи дольщиков

Результатов удалось добиться за два года

Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области» опубликовал результаты деятельности за 2019—2020 годы. Организация была создана в 2019 году для решения проблем дольщиков, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных в перечень «проблемных» на территории региона. Основной задачей фонда является завершение строительства таких объектов. Согласно документу, опубликованному на сайте Минстроя Челябинской области, за два года были реализованы мероприятия по завершению строительства 23 проблемных объектов.

«По каждому дому, который попадает в перечень проблемных, создаются графики достройки. В результате мероприятий по достройке будут решены вопросы восстановления прав на жилые помещения 2347 граждан — участников долевого строительства», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Также за этот период была подготовлена документация и проведены конкурсы на определение подрядчика для завершения строительства в Челябинске одного дома в Советском районе, двух — в Тракторозаводском районе, семи — в Курчатовском районе, четырех домов, расположенных в границах улиц Шенкурской — Болейко — набережной реки Миасс — улицы Братьев Кашириных. В Копейске подобные процедуры проведены для шести объектов.

В Челябинске за два года фонд защиты дольщиков выполнил обследования технического состояния девяти «проблемных» домов, в Копейске — двух. Для этих же строительных объектов скорректирована проектно-сметная документация. Для пяти домов Челябинска проведена государственная экспертиза проектной документации и выполнена корректировка рабочей документации.