Дольщики недостроя на проспекте Победы в Челябинске получат компенсации

Средства выплатят из федерального бюджета

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение предоставить квартиры и денежные выплаты более чем 900 пострадавшим гражданам из семи регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В список домов, по которым будут выплачены компенсации, попал недострой челябинской компании «Строительные технологии города» («СТГ»). Процедура банкротства в организации введена в июне 2019 года. Деньги за неполученные квартиры выплатят семи дольщикам, сообщили в пресс-службе Минстроя Челябинской области. Именно столько граждан оформляли документы на покупку жилья в планируемом «СТГ» доме на проспекте Победы.

Согласно данным ДОМ.РФ, застройщик начинал возведение двух домов на 23 и 16 этажей (жилая площадь 15,9 тыс. кв. м) на проспекте Победы неподалеку от перекрестка с улицей 40-летия Победы. Срок сдачи, который указывала компания, — четвертый квартал 2018 года. В зданиях должны были быть торговые помещения и подземная автостоянка на 229 машино-мест. Строительство остановилось на этапе котлована и укладки фундамента.

Также ООО «СТГ» начинало строительство ЖК «Ривьера» (два 24-этажных дома, жилая площадь 4,9 тыс. кв. м и 7,7 тыс. кв. м) на улице Мамина возле Первого озера. Сдать его планировали во втором квартале 2018 года. Протесты жителей находящегося рядом дома никак не повлияли на планы «СТГ». Однако на этапе создания фундамента одной из высоток работы остановились, а после со стройплощадки вывезли технику. Сейчас там находятся нулевой этаж, поваленные стены и холм, образовавшийся после рытья котлована.

Кроме того, застройщик возводил на Комсомольском проспекте 16-этажный жилой комплекс «Оникс». Объект начинали строить в 2014 году, срок сдачи неоднократно переносился. Ввели в эксплуатацию дом только в 2018-м, после череды скандалов и множества обращений дольщиков в различные надзорные органы.

Всего наблюдательный совет рассмотрел 26 проблемных объектов в Московской, Волгоградской, Челябинской и Омской областях, Пермском крае, республиках Коми и Башкортостан. Принятые решения позволят восстановить права 929 дольщиков. Будут достроены семь домов, пострадавшими по ним числятся 567 человек. Еще по 19 объектам планируется выплата компенсаций. На них смогут претендовать 362 человека. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан планируется направить 1701 млн рублей, в том числе 897 млн рублей — на выплаты компенсаций.