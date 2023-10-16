В Челябинске установят 16 зарядных станций для электромобилей

Инфраструктура для экологичного транспорта продолжает активно развиваться

Администрация Челябинска в 2023 году выдала 16 разрешений на размещение на муниципальных участках «быстрых» зарядных станций для электромобилей. Сейчас компании Punkt E и «Оператор электродвижения» занимаются подготовкой к установке оборудования. Станции появятся в 2023-2024 годах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска с начала года выданы 16 разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях размещения зарядных станций для электромобилей»,— отмечает заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Зарядить электромобиль можно будет на проспекте Комарова, 116, улицах Кирова, 78б, Коммуны, 87, Воровского, 6, Александра Шмакова, 35, Молдавской, 14, Блюхера, 3б и 69, Молодогвардейцев, 53 и 55а, Черкасской, 17, Новоградском проспекте, 58 и Комсомольском проспекте, 34.

Сейчас в Челябинске работает 36 электрозаправочных станций. Инфраструктуру развивают несколько инвесторов — «Электрокарс Рус» (22 станции), «МРСК Урала» (девять станций), «Интерсвязь» (три станции), «ЭЗС Русгидро» (две станции).

В Челябинской области развитие инфраструктуры для электромобилей стартовало в 2019 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. В 2023-м регион включили в пилотный проект по этому направлению. В Челябинской области есть примерно 50 электрозаправок и почти 300 электромобилей. Ожидается, что к 2030 году экологичный вид транспорта займет до 15% регионального авторынка.

