Быструю заправку для электромобилей открыли на северо‑западе Челябинска

Инфраструктура для экологичного транспорта продолжает развиваться

В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной начала работать новая быстрая зарядная станция для электромобилей. Она открыта круглосуточно, сообщает пресс-служба Сбера. Станция появилась возле офиса банка.

Мощность электрозаправки составляет 60 кВт. Она оборудована разъемами CCS2 и CHAdeMO. Заряжать можно два электромобиля одновременно. Чтобы зарядить машину до 80%, нужно от 40 до 60 минут. Время зависит от емкости аккумулятора.

Электрозарядную станцию запустила компания Punkt E — это крупнейший в России частный оператор заправок для электромобилей. В Челябинске уже есть станция бренда. Она находится рядом с перекрестком улицы Бажова и переулка Лермонтова.

В июле 2023 года научно-производственное объединение «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) открыло на улице Машиностроителей электрозаправочный комплекс Elli. Его отличительная особенность — наличие быстрозарядной станции на 150 кВт.

Развитие инфраструктуры для электромобилей в Челябинской области началось в 2019 году с подачи губернатора Алексея Текслера. Первые зарядные станции запускали с компанией «Россети Урал». В 2023 году Челябинскую область включили в пилотный проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Регион попал в список 40 территорий, где это направление приоритетное. В регионе сейчас работает примерно 50 электрозаправок. Электромобилей же почти 300. К 2030 году такой вид транспорта займет до 15% авторынка в Челябинской области.