Серийное производство электрозаправок запустят в 2023 году в Челябинске

Власти региона планируют поддержать НПО «Электромашина» для популяризации экологичного транспорта

Первую в России быструю электрическую заправочную станцию разработало челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Опытный образец предприятие представило на прошедшей международной промышленной выставке «Иннопром». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел оборудование и заинтересовался им, поэтому решил подробнее познакомиться с разработками «Электромашины». Глава региона сегодня, 7 июля, посетил с рабочим визитом НПО, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Представленная на „Иннопроме“ зарядная станция, которая производится у нас в Челябинске, — современное инновационное оборудование. В стране производителей быстрых зарядных станций с характеристикой 150 кВт и выше нет. Наше предприятие является единственным. Государство разворачивает программу стимулирования производства и установки зарядных станций. Наш автопром начинает все больше ориентироваться на электромобили. Автозавод „Урал“ в Миассе тоже разрабатывает электрический автомобиль. В конце года группа „Синара“ начнет производство на ЧТПЗ троллейбусов и электробусов», — отмечает Алексей Текслер.





По словам губернатора, в Челябинской области уже работает 31 зарядная станция. Открывать их начали в 2019 году. Первые запустили с компанией «Россети Урал». В регионе сейчас почти 200 электромобилей. Некоторые, правда, зарегистрированы в других регионах — там, где обнулили транспортный налог для этого транспорта. В Челябинской области такую меру поддержку тоже планируют установить — это обсудят на ближайшей сессии Законодательного собрания. Кроме того, в регионе собираются ввести субсидии для установки электрозаправок, их подключения, а также для покупки оборудования для производства оборудования. Есть аналогичная федеральная программа. Правительство Челябинской области рассчитывает попасть в нее, заявку уже подали. Таким образом регион будет стимулировать и создание инфраструктуры для электромобилей, и рост числа этого экологического транспорта.





Быстрая зарядная станция производства «Электромашины» позволяет зарядить электромобиль до 80% за 20 минут. Такое количество заряда является комфортным для водителей и позволяется спокойно добраться до места назначения. Есть у «Электромашины» и другой вид станции — на 44 кВт, так называемая медленная. Она может зарядить электромобиль от 2 до 8 часов. Всего мощности предприятия позволяют выпускать до ста электрозаправок в месяц, но объем будет зависеть от количества заказов. Серийное производство планируют начать уже в 2023 году. Вся кооперационная цепочка, участвующая в создании оборудования — НТЦ «Приводная техника», предприятия «Соединитель», «Урал-Полимер», «Энергия-Источник» — готова к старту выпуска. Наиболее перспективны как раз быстрые электрозаправки.

«Опытные образцы зарядных станций мы установим на территории вблизи кольца на улице Машиностроителей и Копейском шоссе. Там планируем строительство зарядного хаба. Он будет включать в себя четыре зарядные станции — быстрые и медленные, информационные стенды, ресторан, магазин, систему экологического мониторинга. Там же будет шоу-рум с продукцией „Электромашины“ и резидентов нашего технопарка, который проходит регистрацию в Минпромторге. С Миндором согласовали заезд в хаб. Открыть его планируем в ноябре», — рассказывает директор по стратегическому и инновационному развитию НПО «Электромашина» Леонид Залепухин.





В следующем году «Электромашина» планирует установить четыре быстрые зарядки на выездах из Челябинска. Власти поддерживают этот проект. Прорабатывается возможность поставить такое же оборудование на трассе до Костаная — по соглашению между компанией «Россети Урал» и акиматом Костанайской области, подписанном на «Иннопроме».





Во время посещения «Электромашины» губернатору Алексею Текслеру показали также оборудование, которое предприятие уже импортозаместило — электромагнитные контакторы, электро- и асинхронные двигатели. Мониторы и микроэлектроника, процессы пока что импортные, но и они будут замещены отечественными аналогами. Среди изделий предприятия все больше гражданской продукции — датчики и системы пожаротушения, уличное и промышленное осветительное оборудование, интеллектуальные системы освещения Amasis, электрооборудование для железнодорожного транспорта, частотные преобразователи, релейная защита.