Сеть электрозарядных станций начала действовать в Челябинске

На открытии ЭЗС присутствовали глава региона и министр энергетики.

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Сегодня, 31 августа, на территории Челябинска начали функционировать электрозарядные станции (ЭЗС) для электромобилей. На церемонии открытия ЭЗС присутствовали министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, а также глава Челябинска Наталья Котова.

На Урале это первая сеть электрозарядных станций, которая функционирует близко к жилым микрорайонам. Все станции экологичны, соответствуют современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что открытие ЭЗС — это масштабная программа и будет развиваться по всей стране.

«Открытие электрозаправочных станций в Челябинске — только начало. Это позволит не только решать вопросы экологии, но и позволит реализовывать компетенции, благодаря которым будет развиваться российское электромобильное строение, будут строиться новые ЭЗС. Это только начало», — рассказал Александр Новак.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поделился о том, что экологичность — один из векторов развития Челябинской области.

«Идея ЭЗС пришла неожиданно, в июле, на посещении международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Было предложено министру энергетики и «Россетям» создать масштабную региональную сеть. И сегодня идея воплотилась в жизнь. Челябинск создает себе новый образ, в том числе и экологичный. И ЭЗС — один из шагов к этому новому образу»,

— поделился Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о том, что эти электрозарядные станции достаточно мощные, которых в нашей стране не так много. За час можно зарядить электромобиль на 50 киловатт.

А Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети», которая создала эти электрозарядные станции, рассказал, что на территории Челябинской области зарегистрировано более 30 электромобилей, так что спрос на ЭЗС довольно высок.

«Мы откликнулись на просьбу о постройке электрозарядных станций. Для нас это логичная часть концепции цифровой трансформации, утвержденной министром энергетики Александром Новаком. Спрос есть, 34 автомобиля зарегистрировано в Челябинской области, поэтому мы установили 10 зарядных станций на территории всего региона. Продолжим эту тенденцию и в других областях», — рассказал Павел Ливинский.

Отметим, что это не первые электрозарядные станции, которые появились в Челябинской области, но одни из самых мощных на территории России. А первая ЭЗС в Челябинске заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 энергетики установили на территории Южного Урала еще три электрозарядные площадки: на трассах «Екатеринбург – Челябинск» и «Челябинск – Магнитогорск», а также в Южноуральске.