В Челябинской области в 2024 году установят 30 зарядок для электромобилей

Число таких машин выросло в два раза

Жители Челябинской области стали чаще покупать электромобили. За год их количество выросло с 385 до 823 машин. В этом году в регионе установят 30 быстрых зарядок, а также внедрят новую меру поддержки конечных пользователей электротранспорта. Об итогах совещания в Минэкономразвития региона рассказали в пресс-службе ведомства.



В прошлом году Челябинская область вошла в число пилотных регионов по развитию электрозарядной инфраструктуры.

«Благодаря этому на Южном Урале уже второй год подряд за счет средств федерального бюджета предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (ЭЗС). В 2023 году в рамках программы субсидирования введено в эксплуатацию 13 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2024 году планируется ввести еще 30 таких ЭЗС», — рассказали в пресс-службе.

Пока не озвучено, в каких районах и городах области установят зарядки. Отметим, что представители компаний воспользовались субсидиями на установку ЭЗС в регионе. Они сообщили, что кроме этой поддержки нужно также стимулировать спрос на электричество как вид топлива.

«Стимулирование развития сети ЭЗС имеет наибольший эффект при одновременном применении мер поддержки формирования рынка, таких как субсидирование конечных пользователей электротранспорта. И в Челябинской области принято решение о внедрении в регионе такой меры. В бюджете региона на 2024 год предусмотрено 36 миллионов рублей для предоставления субсидий лицензированным таксопаркам на возмещение части понесенных затрат на приобретение электромобилей в лизинг. Это будет способствовать дальнейшему росту числа электромобилей на Южном Урале», — сказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

На совещании компании «Парус электро» и АО НПО «Электромашина» договорились проработать возможность сотрудничества для производства электрозарядных станций. Представитель предприятия «Кама» готов рассмотреть варианты кооперации с миасским автозаводом «УРАЛ».