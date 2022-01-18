К 2030 году электрокары займут 15% авторынка в Челябинской области

Эксперты прогнозируют рост популярности таких машин

В Челябинской области растет спрос на электромобили: в условиях роста цен на топливо, все большее число южноуральцев задумывается о покупке такой машины. ИА «Первое областное» изучило предложение на региональном рынке электрокаров и выяснило, в чем плюсы эксплуатации таких машин.

Стимул для покупки

Согласно регистрационным базам данных, на начало 2022 года около 200 южноуральцев владеют электромобилями, 1,2 тысячи — гибридными машинами, более 300 тысяч — автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Доля рынка частного электротранспорта в регионе пока составляет менее 1%, но эксперты уверены, что продажи электрокаров в ближайшие годы будут только расти.

«Прогнозы развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры оформлены на федеральном уровне только в прошлом году, когда в июле 2021 года была принята концепция развития электротранспорта до 2030 года, где были обозначен рост объемов рынка до 10% к 2025 году, до 15% — к 2030 году. По зарядной инфраструктуре к 2030 году число станций зарядки электротранспорта должно вырасти до 73 тыс. штук, тогда как сейчас реально работает только 1,5 тысячи», — говорит владелица компании «Мир электрокаров» (проект по установке электрозаправочных станций (ЭЗС) «под ключ») Яна Киприянова.

Развитие инфраструктуры для электротранспорта в Челябинской области предусмотрено региональной программой, помимо этого, частные инвесторы также активно подключились к строительству ЭЗС. По данным компании «ЭлектрокарсРус» (входит в структуру СТО «Молния») в 2022 году в Челябинской области в планах установить около 100 стандартных городских ЭЗС и 14 высокоскоростных.

«Компания „ЭлектрокарсРус“ (входит в структуру СТО „Молния“) открыла в Челябинске единственный в России шоурум по продаже китайских электромобилей: покупателям доступны 30 кроссоверов Skywell и восемь автомобилей Weltmeister. С 1 февраля запускаем бесплатный тест-драйв в Челябинске, в ближайшие дни китайские электрокары появятся на выставочных площадках в крупных ТРК и, возможно, в челябинском аэропорту», — говорит директор по развитию компании «Электрокарс» Семен Лапин.

По его словам, дилерский центр по продаже китайский электрокаров отличается от иных компаний на авторынке, поскольку реализует только электромобили и по прямым контрактам с китайскими производителями. В настоящее время компания «ЭлектрокарсРус» завершает подготовку к открытию еще одного автоцентра на Урале, который разместится в Екатеринбурге. В апреле-мае 2022 года планируется пополнить модельный ряд электрокаров, доставив новую партию машин в Челябинск и Екатеринбург.

«Мы не перепродаем машины, мы работаем на прямых контрактах с производителями Китая, то есть являемся официальными дилерами автозаводов, в связи с чем производитель поставил нам необходимое диагностическое оборудование, обеспечил открытый доступ к складу запчастей, а также предоставил возможность оформления гарантийного срока на эксплуатацию электромобилей. Так, на батареи электрокаров действует гарантия восемь лет, то есть ремонт или замена батареи в случае поломки или выхода из строя будет бесплатной по гарантии», — говорит Семен Лапин.

Тренды из Китая

В настоящее время региональный рынок электрокаров представлен в Челябинской области в основном подержанными авто 2017-2018 года выпуска, которые прибыли в Россию из стран Европы или Японии. На портале Avito размещено около десяти объявлений о продаже Nissan Leaf 2018 года с пробегом более 100 км по стоимости около 2 млн рублей.

Новый среднеразмерный пятиместный китайский кроссовер, по внешним характеристикам напоминающий BMW X3 или Audi Q5, в максимальной комплектации продается по стоимости 4,2 млн рублей. Дальность хода электрокроссовера составляет 400+ км. Мощность электромотора составляет 204 л/с. Разогнаться до 100 км/ч китайский электромобиль может в пределах 7,9 секунды.

«Сегодня китайцы по электромобилям обошли весь мир, несмотря на то, что на слуху у многих другие марки типа Tesla, но по итогам 2021 года китайский автопром значительно обогнал конкурентов», — говорит глава Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский.

По его словам, китайцы предлагают электромобили широкой ценовой категории, то есть потребитель может выбрать авто по более выгодной для него цене, но дешевых электромобилей в 2022 году все же ожидать не стоит. Стратегия сбыта таких машин рассчитана на «пионеров» в обществе, желающих первыми опробовать и оценить технологические новинки.

«Есть разные точки зрения, насколько электрокары приспособлены для эксплуатации в климатических условиях уральского региона, поскольку емкость батареи меняется от температуры окружающего воздуха. Если зимы на Южном Урале буду такими теплыми, как в этом году — до минус 15 градусов по Цельсию, то перспективы есть, но если ударят морозы, то риски, думаю, тут же появятся», — говорит Рулевский.

Риски длительной зарядки электрокаров также необходимо оценивать при эксплуатации, считает эксперт. Большинство ЭЗС полностью заряжает аккумулятор за 1-1,5 часа и только порядка пяти станций в Челябинской области способны справиться за 15-20 минут.

Эксперты убеждены, что пандемия в какой-то степени стала стимулом к развитию рынка частного электротранспорта, поскольку в 2021 году продажи розничных авто были весьма ограничены в связи с дефицитом представленных моделей: салоны стояли полупустыми, да и в этом году ситуация рискует повториться. Из-за этого цены на автомобили выросли в минимальной комплектации на 15-20%, в максимальной — на 50%, по отдельным популярным моделям — в два раза, что подкосило спрос на традиционные виды авто.

«Ежедневных затрат на электрокары меньше: в условиях роста цен на бензин, электрокары с почти „нулевыми“ затратами на топливо очень привлекательны. Стоимость ходового АИ-92 выросла до 45-46 руб./л, дизельное топливо продается на АЗС за 54 руб./л, сжиженный природный газ также подорожал до 25 руб./л, тогда как заправка электрокара обойдется в 6 руб./КВт. Финансовые выгоды для водителя очевидны»,— говорит председатель челябинского регионального движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.





По словам Яны Киприяновой, необходимо на государственном уровне предоставить владельцам электрокаров еще больше преференций, чтобы покупка экологичного вида транспорта стала более выгодной.

«Пока мы видим обратную ситуацию: с 2022 года отменены „нулевые“ пошлины на ввоз электромобилей, в результате дополнительные сборы составят от 15% и выше, что повлияет на рост конечной стоимости авто. Ближайшие годы будут на рынке электротранспорта очень неоднозначными и интересными. Без должной господдержки предприятиям, которые успели вложиться в развитие инфраструктуры или приобрели электрокары на продажу, придется очень непросто, им придется пересмотреть прогнозы по окупаемости затрат», — считает она.

Авто для модников

Локальных льгот для владельцев электрокаров, которые действуют в отдельных субъектах РФ, сегодня явно недостаточно: бесплатный паркинг, отмена транспортного налога, бесплатный проезд по платным дорогам не могут являться весомым аргументом в принятии решения о покупке, говорят эксперты.

«Покупка электрокара может заинтересовать только современного и неординарного человека, который стремится соответствовать всем модным тенденциям, быть в тренде. К тому же для многих покупателей важно подчеркнуть приверженность экологическим трендам, поскольку такие машины не загрязняют окружающую среду. Но это не статусное авто, не предмет роскоши, на нем не поедешь на заключение крупной сделки, если только она не в тренде экологических инициатив», — говорит стилист-имиджмейкер Ксения Петракова.

При этом сами южноуральцы, управляющие электрокаром, вовсе не считают себя какими-то особенными людьми.

«Ездить на таких машинах комфортнее, они тише, маневреннее, имеют более быстрый разгон и могут накапливать энергию на определенных участках дороги. Но по-настоящему начинаешь ценить электрокар в пробках, когда видишь, что твоя машина не наносит никакого вреда окружающей среде, для меня это не праздный вопрос», — говорит Яна Киприянова.

Сегодня челябинские дилеры электрокаров ориентируются на опыт зарубежных стран, которые уже проходили этапы становления рынка этого вида транспорта. По словам Семена Лапина, за границей объемы загрузки ЭЗС достигли такого уровня, когда строительство станции зарядки стоимостью 1,5 млн рублей можно с легкостью окупить за полгода.

«Когда по трассам Челябинской области будет ездить порядка 20 тысяч электромобилей, можно будет рассуждать о доходности рынка ЭЗС, пока об этом говорить слишком рано», — считает он.