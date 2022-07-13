20 бесплатных электрозаправок установят во дворах Челябинска

Сеть станций появится с подачи компании «Интерсвязь»

В челябинском микрорайоне Evo Park на улице Телевизионной, 6В появилась бесплатная электрозаправка. Ее установила местная IT-компания «Интерсвязь». Эта станция для зарядки электромобилей — собственная разработка челябинских специалистов, благодаря которой заряжать экологический вид транспорта можно прямо во дворе собственного дома, отмечают в пресс-службе организации.

Электрозаправки компания «Интерсвязь» устанавливает в Челябинске в рамках своего проекта «Умный город». Сейчас в городе открыты три такие станции. До конца этого года планируется увеличить количество электрозаправок до 20 — они будут во всех районах Челябинска.

«Мы стоим на пороге грандиозной электрификации автопрома. Сообщество пользователей электромобилей растет с каждым днем. На данный момент в Челябинске проживает более 200 владельцев подобного транспорта. Перед установкой заправочных станций, разработанных нашими специалистами, мы проводим обязательный опрос и выясняем, где особенно остро стоит проблема с их подзарядкой. Если какая-то заправка будет пользоваться особенной популярностью, то мы готовы расширить число станций во дворах этих домов», — рассказывает директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников.

Электрозаправки «Интерсвязи» оснащены разъемами Type 2. По данным специалистов, это наиболее удобный и безопасный способ зарядки литий-ионной батареи переменным током средней мощности от 3,5 до 7 кВт. Такой режим благоприятно сказывается на долговечности аккумулятора электромобиля.

Воспользоваться электрозаправками можно с помощью синего ключа-таблетки от «Умного домофона». Программное обеспечение «Интерсвязи» также позволяет владельцам электромобилей находить станции и управлять процессом зарядки со смартфона.