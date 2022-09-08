В Челябинске расчистили площадку для стройки ЖК на месте исторических домов

Сейчас идут переговоры по выкупу двух строений — объектов культурного наследия

В Челябинске на месте деревянного квартала на улице Российской завершили расчищать площадку под возведение жилого комплекса «Наследие». Впереди — общественные слушания. А пока идет подготовка документов к получению разрешения на строительство, рассказал корреспонденту информагентства «Первое областное» представитель «Треста Магнитострой» Валентин Хаванцев.





«У нас все работы завершены, участок полностью расчищен. Мы ждем подписания договора с подрядчиком по установке забора. Сначала у нас будут публичные слушания, а потом получение разрешения на строительство», — рассказал Валентин Хаванцев.





По его словам, дата публичных слушаний зависит от того, когда проектировщики выдадут первую часть документов. Предварительно, они пройдут в конце ноября — начале декабря.

Перед началом расчистки территории стоял вопрос о переносе брандмауэрной стены из бутового камня сгоревшего дома № 86 на улице Российской. Брандмауэр передали организации «Том Сойер Фест», чтобы его сохранить. Впоследствии при разработке проекта спасенные деревянные элементы и стену планируют вписать в общую концепцию нового ЖК.





«При демонтаже на площадке присутствовал наш специалист. Стену аккуратно положили в грузовик и отвезли к нам на склад. Ничего не повредили, все собрали аккуратно. Мы поговорили с застройщиком, что при разработке детального проекта они нас привлекут. И мы будем смотреть, как лучше вписать в новый проект деревянные элементы и брандмауэрную стену», — пояснила координатор организации «Том Сойер Фест» Галина Зубаирова.

На месте Нагорного квартала остались нетронутыми два объекта культурного наследия — дома № 80 и № 106 на улице Российской. Они находятся в частной собственности. По словам Валентина Хаванцева, сейчас идут переговоры с владельцами о приобретении строений. В дальнейшем, как мы писали ранее, объекты хотят вписать в концепцию нового микрорайона.

Вместе с тем, чтобы переносить или менять внешний облик этих домов, необходимо получить разрешение от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Возводить новый жилой комплекс будут в два этапа. Пока то, что осталось от сгоревших домов, и мусор убрали с территории, где будет первая стадия строительства. Согласно концепции, микрорайон растянется вплоть до офисного здания Greenplex. Сейчас идут переговоры о выкупе оставшихся деревянных строений возле делового центра.

Собственникам предлагают объекты недвижимости или денежную компенсацию. Вместе с тем с владельцами трех участков без домов уже договорились о приобретении земли.

Напомним, 27 июля этого года челябинцы заметили технику для земляных работ на улице Российской. На следующий день представитель компании «Трест Магнитострой» Валентин Хаванцев рассказал, что там приступили к расчистке территории, на которой в будущем появится жилой комплекс «Наследие».





Эскизы проекта подразумевают, что исторические дома впишут в общую концепцию застройки территории высотными домами.





Напомним, ранее компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой» представила концепцию жилого комплекса со смешанной застройкой. Архитектурной доминантой выступало 55-этажное с торговыми помещениями, офисами, гостиничными и жилыми апартаментами. Подробнее читайте здесь.

После прошли публичные слушания, на которых градостроительная комиссия одобрила строительство технопарка. Он, по словам Валентина Хаванцева, входит в концепцию жилого комплекса «Наследие».

Окончательный проект жилого комплекса представят на общественных слушаниях до конца этого года.