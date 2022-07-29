«Том Сойер Фест» вывезет брандмауэрную стену со стройплощадки в центре Челябинска

Активисты надеются, что старинный объект впишут в новый жилой квартал



«С нами связался Валентин Хаванцев, выкупивший участок земли под домом, Российская, 86. На этой территории расположена брандмауэрная стена, которую мы хотели сохранить. Он предложил нам помощь, чтобы разобрать и вывезти стену на хранение. Так что в ближайшие дни мы действительно будем разбирать ее по камешку. Увезем на склад. В проект застройщика вписаны старые здания, будет небольшой исторический квартал из объектов культурного наследия. Надеемся, там будет место и для нашей брандмауэрной стены. Разобрать и собрать историческую стену — процесс кропотливый. Нам будут помогать специалисты из реставрационной мастерской „Индивид“»,

— поделилась подробностями Галина Зубаирова, координатор движения «Том Сойер Фест» в Челябинске.

Фото проекта предоставлено Валентином Хаванцевым

«Современные тенденции городской застройки — это торговые павильоны на первых этажах высотных домов. Почему бы нам не сохранить старинные дома в этом качестве? Если мы их бережно отреставрируем, может получиться чудесная торговая улочка старого города. Она обязательно станет достопримечательностью и туристическим объектом. Подобный пример мы видели в Краснодаре — там сохранили историческую застройку на улице Горького, и это очень популярное место у горожан и туристов» .