В центре Челябинска на территории Нагорного квартала начали расчищать строительную площадку. У старых домов богатая история — часть из них признаны объектами культурного наследия, другие же просто брошены.
Был в этом списке и домик, который волонтеры «Том Сойер Феста» восстанавливали в 2018 году. Дом сгорел, а на территории участка по ул. Российская,86 осталась брандмауэрная стена, сложенная из бутового камня. Координаторам «Том Сойер Феста» удастся стену сохранить. Для этого ее разберут и перевезут на склад до лучших времен.
«С нами связался Валентин Хаванцев, выкупивший участок земли под домом, Российская, 86. На этой территории расположена брандмауэрная стена, которую мы хотели сохранить. Он предложил нам помощь, чтобы разобрать и вывезти стену на хранение. Так что в ближайшие дни мы действительно будем разбирать ее по камешку. Увезем на склад. В проект застройщика вписаны старые здания, будет небольшой исторический квартал из объектов культурного наследия. Надеемся, там будет место и для нашей брандмауэрной стены. Разобрать и собрать историческую стену — процесс кропотливый. Нам будут помогать специалисты из реставрационной мастерской „Индивид“», — поделилась подробностями Галина Зубаирова, координатор движения «Том Сойер Фест» в Челябинске.
Фото проекта предоставлено Валентином Хаванцевым
Исторический контекст в планах нового квартала действительно есть. Старинные домики вписаны в среду, и для будущего ЖК название выбрали подходящее — «Наследие». Этажность новых домов не озвучивается, в проекте указано, что дома «высотные». В центре квартала планируется прогулочная зона, доступная для всех желающих. Как именно будут обыграны в пространстве здания-объекты культурного наследия, пока неизвестно.
Еще в прошлом году, когда появились первые проекты застройки территории представители движения вели переговоры с застройщиком и та же Галина Зубаирова привела отличный пример взаимодействия построек из разных исторических эпох:
«Современные тенденции городской застройки — это торговые павильоны на первых этажах высотных домов. Почему бы нам не сохранить старинные дома в этом качестве? Если мы их бережно отреставрируем, может получиться чудесная торговая улочка старого города. Она обязательно станет достопримечательностью и туристическим объектом. Подобный пример мы видели в Краснодаре — там сохранили историческую застройку на улице Горького, и это очень популярное место у горожан и туристов».
Месяц назад по согласию того же Валентина Хаванцева активисты движения «Том Сойер Фест» демонтировали и вывезли целые деревянные элементы со всех расселенных домов. В дальнейшем, надеются в «Том Сойер Фесте», эти отреставрированные крупицы культурного наследия найдут свое место в проекте самого «Наследия».
Брандмауэрную стену будут вывозить уже в субботу, поэтому организаторам явно потребуются дополнительные рабочие руки. Тем более что в субботу же, 30 июля, намечена первая встреча школы каменного зодчества.
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