В Челябинске на месте сгоревших исторических домов построят ЖК

Не все жители уцелевших деревянных строений согласны на переселение

В Челябинске на месте деревянного квартала на улице Российской хотят построить жилой комплекс под названием «Наследие». Застройщик заявляет намерение сделать упор на историческую ценность места, где сто лет назад стояли деревянные избушки, а сейчас там — пепелище. Жители уцелевших домов отказываются покидать жилье.







27 июля к деревянному кварталу пригнали технику для расчистки территории от старых строений. К сегодняшнему дню рабочие полностью вычистили территорию первого участка. Площади достаточно, чтобы установить там технику.







«Сейчас готовимся к передаче брандмауэрной стены организации „Том Сойер Фест“. Мы согласуем с ними сроки и человека, который будет принимать стену. В дальнейшем планируем установить забор по всему периметру участка и продолжить работы по расчистке. За три недели мы полностью закончим все работы», — рассказал представитель «Треста Магнитострой» Валентин Хаванцев.







В организации «Том Сойер Фест» подтвердили, что с ними связался Хаванцев, который выкупил участок земли под домом № 86 на улице Российской.



«На этой территории расположена брандмауэрная стена, которую мы хотели сохранить. Он предложил нам помощь, чтобы разобрать и вывезти стену на хранение. Так что в ближайшие дни мы действительно будем разбирать ее по камешку. Увезем на склад. В проект застройщика вписаны старые здания, будет небольшой исторический квартал из объектов культурного наследия. Надеемся, там будет место и для нашей брандмауэрной стены. Разобрать и собрать историческую стену — процесс кропотливый. Нам будут помогать специалисты из реставрационной мастерской „Индивид“», — поделилась подробностям один из организаторов движения «Том Сойер Фест» в Челябинске Галина Зубаирова.



Жителям оставшихся деревянных домов предлагают по 500—600 тысяч рублей за одну сотку. Не все согласны на эти условия. И переговоры по выкупу строений продолжаются. Всего не расселили пять домов, которые находятся во второй части застройки.





Так выглядит концепция нового ЖК



Представитель «Треста Магнитострой» заверил, что историческая концепция микрорайона войдет в новый проект.







«Этот микрорайон очень богат историей, с которой мы познакомились: как строился квартал изначально, как там был большой пожар и в 20-е годы микрорайон возвели заново. Мы всю концепцию берем в наш новый проект для того, чтобы показать людям, что не только новые дома есть, но есть история, которую мы должны ценить, сохранять и оберегать. Кроме нее больше у нас ничего не осталось», — сказал Хаванцев.







На территории все так же остаются два дома, которые являются объектами культурного наследия — № 80 и № 106 на улице Российской. Их либо перенесут, либо оставят на том месте, где они сейчас находятся. Объекты планируют вписать в концепцию микрорайона. Сейчас решается вопрос о выкупе исторических строений.

Вместе с тем застройщик обязан согласовывать любые действия с домами, которые несут историческую ценность, с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области. Информагентство направило соответствующий запрос в ведомство.

Напомним, ранее компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой» представила концепцию жилого комплекса со смешанной застройкой. Архитектурной доминантой выступало 55-этажное с торговыми помещениями, офисами, гостиничными и жилыми апартаментами. Подробнее смотрите здесь.



После прошли публичные слушания, на которых градостроительная комиссия одобрила строительство технопарка. Он, по словам Валентина Хаванцева, входит в концепцию жилого комплекса «Наследие».

Окончательный проект жилого комплекса представят на общественных слушаниях до конца этого года.