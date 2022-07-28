В Челябинске рядом со сгоревшими домами на Российской заметили технику

Площадку расчищают для дальнейшего строительства

В Челябинске на улице Российской в районе бизнес-центра Greenplex заметили экскаватор. Техника для земляных работ работает в месте, где горели деревянные дома.







О работающей технике одна из жительниц Челябинска рассказала в соцсетях накануне, 27 июля. Представитель компании «Трест Магнитострой» Валентин Хаванцев подтвердил, что на месте идет расчистка территории.









«На данных участках ведется расчистка от сгоревших домов третьими лицами. Мы провели очень большую работу по переселению жителей в новые объекты. Они жили здесь уже много лет в ненадлежащих условиях для проживания. И мы приведем этот участок в порядок. Сейчас у нас есть концепция по застройке территории с историческими элементами, которые находились на этом участке. Мы провели работу с организацией „Том Сойер Фест“, передали им исторические объекты, которые находились в домах. Это наличники и другие элементы. Мы будем передавать стену, которая являются для них исторической ценностью», — прокомментировал представитель «Трест Магнитострой» Валентин Хаванцев.





После расчистки территории и согласования проекта, организация приступит к строительству.

«Мы уже с общественниками города, также с „Том Сойер Фестом“ будем плотно работать по предоставлению им доступа на объект по размещению исторических объектов. У нас также здесь есть прогулочная зона, где будет информация по историческому кварталу, потому что он является очень исторически ценным для Челябинска. Совместно с ними мы приведем в порядок участок и не забудем историю, которую мы так ценим», — добавил Хаванцев.







Напомним, часть старых деревянных домов на улице Российской сгорела в 2021 году. Ранее жителей разрушенных строений расселили. В этом году начали выбирать проект реновации старого деревянного квартала. «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого предложил возвести там жилой комплекс со смешанной застройкой. В качестве архитектурной доминанты будет выступать 55-этажное здание, где могут разместиться торговые помещения, офисы, гостиничные и жилые апартаменты.

В апреле этого года на публичных слушаниях по проекту планировки квартала приняли решение построить там технопарк.