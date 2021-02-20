В Челябинске снесут деревянный город столетней давности

В центре города остался, пожалуй, единственный квартал, где уцелел Челябинск XIX — начала XX веков

На улице Российской, рядом с третьей развязкой, готовят строительную площадку под новые высотки. Последняя историческая застройка Челябинска пойдет под снос? Мы разбирались в теме.

Так выглядела улица Труда в начале XX века

История длится много лет. Одноэтажные деревянные избушки давно пребывают в статусе «дряхлые развалины». Большинство давно пустует, хозяев расселили. По нашей информации, жилыми остаются пять-шесть домов. Земля частично передана муниципалитетом строительной компании «Трест «Магнитострой».

По нашей информации, Олег Лакницкий намерен возвести на этом месте 55-этажный небоскреб, на этаж выше, чем «Высоцкий» в Екатеринбурге.



Когда ветхий квартал в границах улиц Российская — Труда — Нагорная — Красноармейская потеснила развязка, команда Челябинского Том Сойер Феста договорилась со строителями и перед сносом успела снять наличники с девяти домов.





Том Сойер Фест — сообщество добровольцев, которые занимаются восстановлением исторической среды российских городов. Примерно полтора десятка наличников и ставен ребята спасли и отвезли на склад до лучших времен. Лучшие времена, по нашей информации, наступят уже летом, но об этом чуть ниже.

Здесь же, на улице Российской, 86 — самый первый проект Том Сойер Феста, древний домик, который волонтеры реставрировали летом 2018 года. Он не является объектом культурного наследия, просто он был милым и, как вспоминает координатор Галина Зубаирова, единственным более-менее пригодным для реставрации.





«Мы мечтали, чтобы люди перестали смотреть на Российскую, 86 и на весь деревянный квартал как на хлам и дома без истории. Поэтому наша команда отремонтировала столетний деревянный дом, где живет Павел Михайлович с семьей. Дом не охраняется государством, но ценен богатой историей: его стены видели Челябинск до войны и во время нее», — рассказывает Галина Зубаирова.

Эта история дала старт Всероссийскому проекту по восстановлению исторических зданий в Челябинске и вписала наш город в один ряд с Казанью, Самарой, Петербургом и еще десятком городов, где трепетно относятся к старинным особнякам. Челябинцы впервые за десятки лет всмотрелись в деревянный город столетней давности.





Здесь была самая окраина старого Челябинска. Жил простой, ничем не примечательный люд. После страшного пожара 1921 года сгорели почти все постройки XIX века, осталось домов пять. И, возможно, поэтому среди домов нет особо ценных архитектурных памятников. Объектами культурного наследия признано всего три: дома № 80 и № 106 по улице Российской и дом № 31 по улице Красноармейской.

Но они все эти годы ветшали, дряхлели и разрушались с той же неотвратимостью, что и постройки без всякого исторического статуса.







На днях в том самом доме, который реставрировали волонтеры Том Сойер Феста, по улице Российской, 86, сняли ворота. На соседних — демонтировали крыши.





Координатор движения «Архистраж» краевед Юрий Латышев, обеспокоенный начавшейся подготовкой к стройке, сегодня отправил письма в Государственный комитет по охране культурного наследия Челябинской области и в администрацию города. Он настаивает на необходимости сохранить памятники старины, а также провести археологические раскопки в квартале, так как это территория культурного слоя.

«Кроме названных домов хорошо бы сохранить и брандмауэр между домами 84 и 86 по улице Российской. Это практически целая старинная противопожарная стена XIX века. Конечно, ее использовали и как стену хозяйственной постройки. Это чудо, что она сохранилась до наших дней», — предлагает Юрий Латышев.







Координатор челябинского движения Том Сойер Фест Галина Зубаирова считает возможным сохранить всю первую линию домов по улице Российской.

«Современные тенденции городской застройки — это торговые павильоны на первых этажах высотных домов. Почему бы нам не сохранить старинные дома в этом качестве? Если мы их бережно отреставрируем, может получиться чудесная торговая улочка старого города. Она обязательно станет достопримечательностью и туристическим объектом. Подобный пример мы видели в Краснодаре — там сохранили историческую застройку на улице Горького, и это очень популярное место у горожан и туристов», — считает Галина Зубаирова.







Что именно и когда будет возводить компания «Магнитострой» в историческом квартале, Первому областному информагентству рассказал заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетинга «Треста Магнитострой» Кирилл Кочкин.

«У нас есть пока только эскизный проект, в котором не один высотный дом, а группа домов. Еще остаются вопросы по части земли, которая принадлежит собственникам. Когда решим вопрос с землей — представим проект общественности. Пока показывать нечего, решаем вопросы в рабочем порядке. Мы знаем, что на этой территории есть три объекта культурного наследия. Максимально постараемся их сохранить и вписать в проект. Нет мысли разнести все и сравнять с землей», — объяснил Кирилл Кочкин.

Тем временем Том Сойер Фест выиграл грант на проект «Портал» — на реставрацию тех самых наличников, спасенных с уничтоженных домов. Первый из них уже восстановлен и находится на территории «Белого рынка».





Летом волонтеры пригласят всех добровольцев на трехдневный интенсив по совместной реставрации старых ставен. Том Сойер Фест мечтает, что в Челябинске появится новый арт-объект — экспозиционный павильон, где можно будет разместить необычную коллекцию с историей утраченных домов и вернуть городу наличники в новом формате.