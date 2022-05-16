Рядом с деревянным кварталом на Российской в Челябинске разрешили строить технопарк

Новое здание станет производственной площадкой компании «Радиотехнические системы»

Градостроительная комиссия вынесла решение по проекту планировки территории в границах улиц Российской, Миасской и Красноармейской в Челябинске. Этот большой участок возле бизнес-центра Greenplex и развязки — то самое место, где находятся деревянные дома, часть из которых сгорела в прошлом году и в минувшие майские праздники. На участке собираются построить технопарк, ТРК и деловые центры. Возведение первого объекта комиссия одобрила и рекомендует администрации города выдать разрешение, говорится в документах на сайте мэрии. Научно-производственная площадка появится на территории, где нет никаких построек. Подробности — в материале Первого областного информагентства.

Инициатором строительства технопарка является местное научно-производственное объединение «Радиотехнические системы». Оно занимается производством приборов для аэродромов. По проекту планируется возведение научно-производственного технопарка площадью 4,4 тыс. кв. метров (на схеме он обозначен цифрой 5.1). В здании будет пять этажей, включая один подземный, а также встроенно-пристроенная газовая котельная.





Технопарк станет новой научно-производственной площадкой объединения РТС. Сейчас компания работает на улице Монакова.

«Существующая площадка ограничивает развитие научно-производственной деятельности компании. Сейчас она загружена на 100%. На инвестиционном совете при губернаторе принято решение о выделении земельного участка, где мы планируем построить технопарк. В нем будут размещены офис компании, отдел разработки, а также производственные подразделения компании», — сообщил ИА «Первое областное» генеральный директор объединения РТС Александр Долматов.

После подписания договора аренды на земельный участок НПО «РТС» предоставит более подробную информацию о проекте технопарка.





Кроме того, на участке в границах улиц Российской, Миасской и Красноармейской планируется возвести четыре пятиэтажных административно-деловых центра и трехэтажный торгово-развлекательный комплекс. У всех построек будут парковки — наземные и подземные. Всего на территории хотят организовать 229 машино-мест. Между зданиями будут не только стоянки, но и благоустроенные скверы. Построят ли эти объекты — неизвестно. Слушаний по ним было.

«Рассматриваемая документация направлена на то, чтобы предусмотреть на этой территории размещение технопарка. Все проектные решения перешли из ранее утвержденной документации по планировке территории, где было предусмотрено изъятие для муниципальных нужд земельных участков вдоль улицы Российской», — отмечается в заключении о результатах публичных слушаний.

В документации также сказано, что жилые дома не планируется реконструировать или строить, а существующие сейчас на участке объекты капитального строительства подлежат сносу. Там находится несколько гаражей и недострой. На части территории нет построек, например там, где хотят возвести технопарк. В РТС ИА «Первое областное» подтвердили, что их производственная площадка займет участок, где нет деревянных домов.





Челябинские краеведы давно говорят о необходимости сохранить одноэтажные постройки начала XX века в границах улиц Российской, Труда, Нагорной и Красноармейской. Некоторые деревянные дома находятся в аварийном состоянии, часть из них расселена. Объектами культурного наследия признаны дома № 80 и № 106 на улице Российской и дом № 31 на улице Красноармейской. Как сказано в материалах публичных слушаний, во время обсуждения проекта поступили замечания об охранных и защитных зонах этих построек.

«Разработчикам рекомендовано в максимально короткий срок обратиться в Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области для получения более точных разъяснений в отношении того, в каком виде необходимо сохранить фасады объектов, расположенных вдоль улицы Российской, и отражения необходимой информации в основном чертеже документации по планировке территории», — говорится в заключении о результатах публичных слушаний.





Добавим, что застройку деревянного квартала планировал «Трест „Магнитострой“». В феврале 2021 года представитель компании рассказывал ИА «Первое областное», что на участке могут возвести жилой комплекс со смешанной застройкой. В качестве архитектурной доминанты предлагается 55-этажное здание, где разместят торговые помещения, офисы, гостиничные и жилые апартаменты. После этого никаких новостей о проекте не было.