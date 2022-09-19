В Челябинске нашли подрядчика для строительства ФОКа по тхэквондо

Возведение спортивного объекта завершится в октябре 2023 года

Управление капитального строительства администрации Челябинска выбрало компанию для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Он появится осенью 2023 года на территории сквера по улице Молодогвардейцев. Контракт подписывают с местной организацией ПСК «Свод», сказано на портале госзакупок.





Ранее торги были заблокированы по решению Челябинского УФАС из-за поступившей жалобы от компании «МД-Консалтинг» из Тольятти. Она была не согласна с требованиями конкурсной комиссии.

«Жалобу мы признали необоснованной. Заказчик может продолжить проведение аукциона и заключить контракт», — сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском УФАС.





Начальная цена контракта составляла 131,47 млн рублей. На участие в аукционе заявлялись четыре компании, одну до конкурса не допустили. ПСК «Свод» предложила построить ФОК за 112,4 млн рублей. Возведение спортивного комплекса предполагается в два этапа с 26 сентября этого года до 15 октября 2023 года.





Согласно техзаданию, общая площадь ФОКа по тхэквондо составит 2,2 тыс. квадратных метров. Здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. Там оборудуют спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, раздевалки, душевые и туалеты, кабинеты администрации и врача, буфет. На территории организуют пешеходные дорожки и два въезда. За смену ФОК сможет принимать до 47 спортсменов, а ежедневно — до 330.





О строительстве специализированного ФОКа на северо-западе Челябинска объявили летом 2021 года. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах, например, во дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал». В августе прошлого года мэрия выдала разрешение на использование участка под строительство спортивного комплекса. В сентябре городская администрация одобрила возведение учреждения. По итогам состоявшихся в феврале этого года публичных слушаний решено предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Тогда в проекте уточнили площадь застройки и этажность, а также сменили название объекта со спортивно-досугового комплекса на физкультурно-оздоровительный.





Отметим, что в ноябре 2021 года проект школы тхэквондо, разработанный студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова, получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее».



ООО ПСК «Свод» работает с января 2018 года, следует из информации в базе «СБИС». Среди сфер деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. Владелец и директор — Максим Купцов. Он же является собственником и руководителем проектной группы «Урал».

Аукцион на строительство ФОКа по тхэквондо — первый у ПСК «Свод». Судя по сайту фирмы, она поставляла собственные перекрестно-стержневые пространственные металлоконструкции для крытого спортивного комплекса, ангара, завода, ТРК и офисно-складского здания.





В 2021 году убыток организации составил 36 тыс. рублей, а годом ранее — 554 тыс. рублей. В 2019-м чистая прибыль была 487 тыс. рублей, а в первый год работы — 706 тыс. Летом этого года компания вступила в Союз строительных компаний Урала и Сибири.