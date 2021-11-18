Проект спортшколы по тхэквондо «Коре» стал победителем архитектурного конкурса

Начало строительства объекта запланировано на 2022 год

Проект спортивной школы по тхэквондо «Корё» в Челябинске получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее». Строительство современного здания спортшколы в сквере на улице Молодогвардейцев начнется уже в 2022 году, сообщают в мэрии города, которая представила эскизные работы спортивного объекта.

По условиям конкурса принимались интерьеры объектов социального назначения: учебных заведений, детских садов, библиотек, медучреждений с использованием акустических, огнезащитных решений производителя строительных материалов.

Проект, разработанный Студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова, занял первое место в номинации «КНАУФ в экстерьере». Согласно положению о конкурсе, организованном одним из ведущих производителей строительных материалов, в данной номинации участвовали работы в стадии проекта и реализованные проекты жилых и общественных зданий с использованием фасадных решений.

«Здание находится внутри сквера по улице Молодогвардейцев, рядом с жилыми кварталами. Образ фасадов перекликается с японскими иероглифами», — описывают проект на сайте конкурса.

О том, что школа тхэквондо «Корё» переедет в новое здание на северо-западе Челябинска, стало известно летом этого года. Большинство челябинцев в ходе публичных слушаний, которые проводились в заочном режиме из-за ограничений по ковиду, поддержали идею. Ранее возникли споры насчет локации: депутаты и простые горожане предлагали подыскать другое место для нового спортсооружения, поскольку, по их мнению, из-за него в парке придется частично вырубать кустарники и деревья.

Точку в неоднозначном деле поставили на заседании комиссии управления архитектуры Челябинска. Чиновники встали на сторону федерации тхэквондо. Начало строительства школы олимпийского резерва с залами для проведения тренировок и соревнований на улице Молодогвардейцев запланировано на 2022 год.