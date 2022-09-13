УФАС заблокировало аукцион на строительство ФОКа по тхэквондо в Челябинске

На конкурс заявились четыре подрядные организации

Управление капитального строительства администрации Челябинска пока что не сможет подвести итоги аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Торги заблокированы по решению Челябинского УФАС из-за поступившей жалобы. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа», — сказано на портале.

Напомним, мэрия ищет подрядчика для возведения нового спортивного объекта на территории сквера по улице Молодогвардейцев. Начальная цена контракта составляет 131,47 млн рублей. Итоги конкурса планировалось подвести сегодня, 13 сентября. На участие заявились четыре компании, их названия пока что не оглашаются. Минимальное ценовое предложение — 112,4 млн рублей.





Основанием для блокировки аукциона стала жалоба от компании «МД-Консалтинг» из Тольятти. В своем обращении фирма указывает, что управление капстроительства установило неправомерные требования к подаваемой документации в части предоставления лицензий по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1—4-го классов опасности.

«Большинство работ и услуг из представленного перечня не требуют наличия у участника закупки лицензии. В связи с изложенным, представляется очевидным, что это не является самостоятельным объектом закупки, а входит в состав работ, которые необходимо выполнить», — отмечается в жалобе.

«МД-Консалтинг» просит УФАС дать правовую оценку действиям заказчика, обязать его привести документацию в соответствие с требованием закона, а также привлечь к административной ответственности виновных должностных лиц. Рассмотрение жалобы намечено на 16 сентября.





Согласно техзаданию, общая площадь ФОКа по тхэквондо составит 2,2 тыс. квадратных метров. Здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. Там оборудуют спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, раздевалки, душевые и туалеты, кабинеты администрации и врача, буфет. На территории организуют пешеходные дорожки и два въезда. За смену ФОК сможет принимать до 47 спортсменов, а ежедневно — до 330. Строительство спортивного комплекса предполагается в два этапа с 26 сентября этого года до 15 октября 2023 года.

О строительстве специализированного ФОКа на северо-западе Челябинска объявили летом 2021 года. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах, например во дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал». В августе прошлого года мэрия выдала разрешение на использование участка под строительство спортивного комплекса. В сентябре городская администрация одобрила возведение учреждения. По итогам состоявшихся в феврале этого года публичных слушаний решено предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Тогда в проекте уточнили площадь застройки и этажность, а также сменили название объекта со спортивно-досугового комплекса на физкультурно-оздоровительный.