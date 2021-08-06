В Челябинске построят детскую школу тхэквондо в сквере на Северо-Западе

Разбираемся, почему спортивный объект стал причиной общественных возмущений

В Челябинске в закрытом режиме прошли публичные слушания по строительству детской спортивной школы по тхэквондо. Мнения общественников, депутатов, архитекторов и спортсменов разделились. И не потому, что подобный спортивный объект городу не нужен. Горожан возмутила площадка, отданная под застройку. По проекту для строительства школы власти отрежут изрядный кусок сквера на ул. Молодогвардейцев, который официально именуется Курчатовским ПКиО.





Территория сквера между улицами Молодогвардейцев, Комсомольским проспектом и проспектом Победы не очень тянет на звание Курчатовского ПКиО. Когда-то тут устраивали районные елки, лепили снежные скульптуры, а летом работал фонтан. Теперь основные праздники проходят возле кинотеатра «Победа», а в сквере худо-бедно провели освещение, привели в порядок дорожки, поставили скамейки и детские игровые городки. Но изменения коснулись лишь обжитой части парка. Другую половину, ту, что ближе к проспекту Победы, много лет назад отдали под строительство (ни один объект так и не был закончен), а потом и вовсе вывели земли из статуса парка. Теперь там стройки, автостоянки, мусор и бурелом из кустарников. Вот примерно на границе двух миров и будет построена спортивная школа: два этажа, несколько залов для тренировок, 864 кв. м земли общей застройки, всего два парковочных места для людей с ограниченными возможностями и узкие проезды, где будет сложно развернуться автобусу.

О собственной школе тхэквондисты мечтают с 2008 года





Спортивная школа по тхэквондо «Корё» была открыта в 2004 году. На тот момент в регионе уже были несколько одаренных и перспективных ребят по этому виду спорта. Спустя некоторое время появились и первые крупные успехи на международной арене. В 2010 году воспитанница школы Александра Потапова стала первой российской чемпионкой мира среди юниоров. Именно тогда директор и основатель школы Максим Карпов впервые стал лоббировать возможность строительства специализированной школы по тхэквондо с тем, чтобы сосредоточить в ней самых талантливых спортсменов.

В 2013 году опять же впервые в стране челябинка Ольга Иванова завоевала золото взрослого чемпионата мира. Успехов достигали и другие спортсмены школы. В 2010—2017 годах СШОР «Корё» пять раз получала грант «Лучшей спортивной школы России». Проведение чемпионата мира по тхэквондо в Челябинске в 2015 году стимулировало интерес к этому виду спорта в регионе.

«После этих соревнований к нам в школу родители толпами приходили, уговаривали записать их мальчишек и девчонок на тренировки. Пришлось ломать голову над тем, как обеспечить детей элементарными условиями для занятий. Базы-то у нас как не было, так и нет до сих пор. Во всех районах города арендуем помещения, как правило, в общеобразовательных школах, чтобы дети могли заниматься», — говорит директор СШОР «Корё» Максим Карпов.

Наиболее перспективные спортсмены тренировались во Дворце спорта «Динамо», некоторые были вынуждены ездить на «Сигнал». Однако на этих объектах нет возможности проводить учебно-тренировочные занятия в полном объеме. Арендаторы не могли и до сих пор не могут предоставить то количество времени, в котором нуждаются тхэквондисты. Кстати, именно в ДС «Динамо» начали делать первые шаги и достигать крупных успехов все ведущие тхэквондисты области — Александра Потапова, Ольга Иванова, Татьяна Минина, Кристина Прокудина и другие.

«У нас сформировалась хорошая команда тренеров, выстроена система подготовки кадров. Ребята тренируются, прославляют регион на крупных соревнованиях. Была проделана огромная работа для того, чтобы Челябинская область стала одним из центров развития тхэквондо в России. Эти люди, спортсмены и тренеры, заслужили того, чтобы у них появился свой зал. И очень обидно и несправедливо, если им не дадут возможностей тренироваться в комфортных условиях», — считает заслуженный тренер России Александр Энс, наставник пятикратной чемпионки Европы, призера Олимпийских игр Татьяны Мининой.

Сейчас в СШОР «Корё» обучаются более 1500 юношей и девушек, а занятия проходят в 45 спортивных залах, расположенных во всех районах города. На Олимпийских играх в Токио Татьяна Минина принесла Челябинской области первую и пока единственную медаль, став серебряным призером. Специалисты прочат 24-летней спортсменке большое будущее. Между тем следующая летняя Олимпиада стартует уже через три года в Париже, а подготовку к ней нужно вести уже сейчас.

«Я мечтаю о том, чтобы в Челябинске у нас появился свой дом тхэквондо. Место, где мы могли бы тренироваться и готовиться к соревнованиям в хороших условиях. У нас сильная и перспективная команда, есть много ребят, которые тоже могут войти в состав сборной России. Будь у них эти условия, им легче было бы повышать свой уровень мастерства»,— уверяет Татьяна Минина.

Спортивная школа в зарослях кизильника



Строительный мусор здесь остался после возведения банкетного зала и подземной парковки. А может, это хвосты заброшенной стройки через дорогу: там высотный пристрой к жилому дому не закончила компания «Строительные технологии». Проект заморожен уже пять лет

Участок для кузницы олимпийских чемпионов спорный: в жухлой траве проросли брошенные автомобили, среди кустарников валяются покрышки и ржавые тачки, а что творится в глубине этих зарослей — и вовсе непонятно.

«Здесь брошенные здания, разруха. Вот бы вообще очистить, весь парк привести в порядок. Ведь когда-то этот сквер был чистый. Я живу здесь почти 45 лет, мы въехали, когда парк только-только создали. Эта часть парка до конца не была благоустроена, но там что-то начинали строить. И вместо этой помойки были кустарники и дорожки. Может, спортивная школа — это и неплохо, хоть территорию вокруг в порядок приведут», — рассказывает пенсионерка Раиса Ивановна.



Прямо на границе участка под школу — линейка лиственниц. Надеемся, они войдут в план озеленения будущего спортивного объекта

Любопытно, что в этой разрухе прослеживаются следы благоустройства: среди ив и тальника, а также вдоль внутриквартальной дороги рядами растет кизильник. Тот самый кустарник, который используют в городе в качестве живой изгороди. В прошлом году в Челябинске несколько жителей даже под суд пошли за кражу свежевысаженных в центре города кустов. Судя по размерам, кизильник в сквере появился пару десятилетий назад. Но на этом благоустройство конкретно этого участка завершилось. Неудивительно, что в 2018 году территорию легко отдали под спортивную школу.



Справа будет школа олимпийского резерва по тхэквондо, а пока — заросли кизильника, сорных кустарников и мусор

«Этот ФОК проектируется уже несколько лет. Он внесен в программу капитального строительства, о нем все знают. В поддержку строительства ФОКа получено 38 сообщений от жителей города, с десятками подписей под каждым. Любое строительство подразумевает благоустройство, в том числе озеленение. Это будут хорошие, красивые растения, согласованные со специалистами. Проект благоустройства спортшколы «Корё» будет сопряжен с будущим благоустройством сквера. При положительном заключении госэкспертизы, надеюсь, что вопрос по финансированию и строительству решим в следующем году. Это будет муниципальный объект, который могут построить уже к 2023 году. Если кто-то из предпринимателей нашего города захочет поучаствовать в проекте, это будет здорово», — ответил ИА «Первое областное» замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.



Новая спортшкола будет стоять в окружении строительных скелетов

Окончательно решение по строительству школы челябинское управление архитектуры опубликует 15 августа. До этого момента проект будет проходить экспертизу специальной комиссии. Стоит добавить, что по плану строительство спортивной школы предполагает озеленение и дальнейшее благоустройство сквера, тем более что еще в 2020 году горожане голосованием поддержали благоустройство этого парка по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». После чего архитектурное бюро из Екатеринбурга «Плотинка» предложило концепцию благоустройства парка культуры, а администрация Курчатовского района запустила разработку проектной документации и подготовку сметы.



Любопытно, что в эскизах «Плотинки» нет спортивной школы, территория благоустройства заканчивается амфитеатром

«Когда документация пройдет госэкспертизу и определится итоговая стоимость работ, можно будет начать благоустройство парка. На госэкспертизе документацию проверяют на соответствие законодательству, техрегламенту и другим строительным нормам», — говорится в официальном комментарии управления архитектуры Челябинска.





Текст: Екатерина Волкова, Виталий Визаулин, Евгения Шершнева